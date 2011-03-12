چهارشنبه آخرسال به جنگ شهری تبدیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر هرمز شمس روز شنبه در نشست خبری آسیبهای چشمی ناشی از حوادث چهارشنبه آخر سال که در محل این انجمن برگزار شد، گفت: چهار سال قبل جلسه ای با حضور مسئولین تهران در وزارت کشور برگزار شد که برآیند این جلسه ارائه راهکارهایی در ارتباط با کاهش آسیبها و صدمات ناشی از چهارشنبه آخر سال لود اما تاکنون نتیجه مثبتی از آن جلسه حاصل نشده است.

وی به جزئیات بیشتری در جلسه چهار سال قبل در وزارت کشور اشاره کرد و افزود: قرار بود که مسئولین این وزارتخانه برای جلوگیری از آسیبهای چهارشنبه آخر سال، مواد محترقه ای بسازند که خطری برای مردم نداشته باشد.

شمس با تاکید بر خودداری مردم از رفت و آمدهای غیر ضرور در چهارشنبه آخر سال، تصریح کرد: کسانی که نمی خواهند در این مراسم باشند، بهتر است در خانه بمانند تا از آسیبهای حوادث این شب در امان بمانند.

وی با اشاره به جشنهای سال نو در سایر کشورها که همراه با آتش بازی برگزار می شود، ادامه داد: در این جشنها بدون اینکه به کسی آسیب برسد، مردم مشغول آتش بازی و شادمانی هستند.

رئیس هیئت مدیره انجمن اشک با عنوان این مطلب که 10 درصد افراد که از ناحیه چشم در حوادث چهارشنبه آخر سال آسیب می بینند نیاز به جراحی دارند، افزود: آسیبهای چشمی با 27 درصد، دومین عارضه ای است که در حوادث چهارشنبه آخر سال سلامت مردم را تهدید می کند.

شمس از مسئولین خواست با ارائه راهکار و برنامه های شاد و مفرح در چهارشنبه سال آخر سال از بروز آسیبها در این شب پیشگیری کنند.