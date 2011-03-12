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۲۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۷:۱۸

غار علیصدر همدان به سیستم مکانیزه فروش بلیط مجهز شد

غار علیصدر همدان به سیستم مکانیزه فروش بلیط مجهز شد

همدان - خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت سیاحتی علیصدر از مجهز شدن غار علیصدر همدان به سیستم مکانیزه فروش بلیط خبر داد.

حسن اسلامیان در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه برای راه اندازی سیستم مکانیزه فروش بلیط غار علیصدر همدان برنامه ریزی منسجمی انجام شد، گفت: با راه اندازی این سیستم مشکلات موجود در تهیه بلیط به ویژه در ایام پر سفر کاهش می‌یابد.

اسلامیان انتظار در صف‌های طولانی و طی کردن مسافتی 75 کیلومتری از همدان به غار علیصدر را از سختی‌های تهیه بلیط این مکان گردشگری عنوان کرد و گفت: گردشگران با بهره گیری از این سیستم برای تهیه بلیط باید به سایت www.alisadrcave.net مراجعه کنند.

وی با اشاره به اینکه بازدیدکنندگان غار علیصدر می‌توانند از ماه‌ها قبل برای ساعت و روز خاص بلیط تهیه کنند، خاطرنشان کرد: سیستم مکانیزه فروش بلیط غار علیصدر به صورت آنلاین و لحظه‌ای مدیریت می‌شود.

اسلامیان از استقرار 40 هزار خط نرم افزار در این مکان خبرداد و افزود: کیوسک‌های اطلاع رسانی نیز برای راهنمایی گردشگران در غار مسقر می‌شوند.

مدیر عامل شرکت سیاحتی علیصدر با بیان اینکه سیستم مذکور توسط بانک سپه و به صورت rss مدیریت می‌شود، گفت: با این روش امنیت بانکی بلیط‌های خریداری شده افزایش می‌یابد.

اسلامیان تأکید کرد: این سیستم قابلیت گسترش را دارد و می‌توان خط‌های نرم افزاری بیشتری به آن اختصاص داد.

کد مطلب 1272288

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