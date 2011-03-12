تجهیزات پارک کودک گرگان غیر استاندارد است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، فائزه عبداللهی صبح شنبه در نشست این شورا گفت: همزمان با نزدیک شدن به سال نو و با توجه به کهنه و فرسوده شدن امکانات پارک کودک ناهار خوران نوسازی تجهیزات این پارک در دستور کار شهرداری قرار گرفت.

وی با اشاره به غیراستاندارد بودن وسایل بازی نصب شده در این پارک، افزود: مقرر شد پارک کودک ناهارخوران پس از نوسازی و نصب تجهیزات و وسایل بازی نوین به صورت رایگان در اختیار شهروندان قرار بگیرد.

عبداللهی در ادامه به تشریح معیارهای پارک کودک استاندارد پرداخت و در این خصوص تصریح کرد: یک پارک مناسب و استاندارد باید ابعاد کافی برای هر گونه فعالیت لازم را داشته و دارای وسایل ساده و بی خطر باشد.

سخنگوی شورای شهر گرگان مساعدت مالی به باشگاه ورزشی جوانان شهرستان گرگان به مدیریت مهران سیدین را از دیگر مصوبات این جلسه عنوان و خاطر نشان کرد: در این راستا مقرر شد مبلغ 10 میلیون ریال از محل اعتبارات ردیف 41701 برنامه شهرداری به این مجموعه ورزشی اختصاص یابد.

به گفته وی باشگاه ورزشی جوانان شهرستان گرگان نخستین و قدیمی ترین باشگاه ورزشی مدرن گرگان است که از سال 1322 آغاز به کار کرد و در حال حاضر به دلیل فرسوده شدن بنا نیاز به مرمت و بازسازی دارد.

عبداللهی در پایان با اشاره به ساماندهی صنوف مزاحم سطح شهر یادآور شد: به استناد بند 20 ماده 55 و به منظور جمع آوری صنوف مزاحم سطح شهر شهرداری در نظر دارد قطعه زمینی واقع در ضلع شرقی انبار شرکت نفت را طی تشریفات قانونی با آگهی مزایده برای فروش در اختیار صنوف مزاحم قرار دهد.