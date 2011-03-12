به گزارش خبرگزاری مهر، پیش‌تولید مجموعه تلویزیونی "هفت خوان تا بهشت" به تهیه‌کنندگی و کارگردانی عباس پاک‌نهاد به تازگی آغاز شده و در حال حاضر در مرحله انتخاب بازیگر وعوامل قرار دارد.

تصویربرداری این مجموعه 13 قسمتی اواخر اردیبهشت آغاز می‌شود. بیشتر سکانس‌های این مجموعه در اردبیل تصویربرداری می‌شود. داستان این مجموعه درباره زندگی سردار شهید مرحمت بالازاده است که زندگی او از بدو تولد تا 13 سالگی که به شهادت می رسد به تصویر کشیده می‌شود.

این مجموعه به سفارش سازمان حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس و بسیج قرار است از یکی از شبکه‌های سیما روی آنتن برود. عوامل اصلی پروژه که تاکنون حضورشان قطعی شده است عبارتند از نویسنده: شهنام سجودی‌زاده، مدیر حقوقی: مریم تهمتن، مدیر تولید: محمد عبدی‌زاده، تصویربردار: علی محمدزاده، طراح صحنه و لباس: علی فداکار، آهنگساز: آرمان موسی‌پور، مدیر صدابرداری: روح الله جعفربیگلو، جلوه‌های ویژه میدانی: حسن راستگو، طراح گریم: احسان روناسی، مدیر تدارکات: بهرام دانایی، مدیر صحنه: حمید پیشقدم.

پاک نهاد پیش از این به عنوان دستیار کارگردان در پروژه‌های "ساعت 25"، "سرزمین چشمه‌ها "، "خشاب خالی"، "زائر"، "راز یک پروانه" با کارگردانانی چون مسعود آب‌پرور و مهدی ودادی و... همکاری داشته و فیلم تلویزیونی "پرواز گلبرگ‌‌ها" را کارگردانی کرده است.