محدودیتهای ترافیکی نوروز در خوزستان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر از اهواز، مهران کرانیان گفت: محدودیت و ممنوعیت ترافیکی در راه های استان خوزستان از ساعت12روز چهارشنبه 25 اسفند آغاز و در ساعت12روز دوشنبه 15 فروردین به پایان می رسد.

وی افزود: تردد انواع کامیونها و کشنده ها از ساعت 12 روز چهارشنبه 25 اسفند تا ساعت 12روز شنبه شش فروردین 90 در محورهای اهواز، هفتکل، ایذه و دهدز به سمت لردگان تا پایان حوزه استحفاظی خوزستان ممنوع است.



به گفته این مقام مسئول، تردد انواع کامیونها و کشنده ها از ساعت 12 روز چهارشنبه 10 فروردین تا ساعت12 روز دوشنبه 15 فروردین90 در محورهای اهواز، هفتکل، باغملک، ایذه و دهدز به سمت لردگان تا پایان حوزه استحفاظی خوزستان ممنوع است.



کرانیان تصریح کرد: تردد انواع کامیون ها و کشنده ها از ساعت 12 روز چهارشنبه 25 اسفند تا ساعت 12 روز شنبه شش فروردین محور اندیکا به شهرکرد بین تونل دلا و تاراز تا انتهای حوزه استحفاظی خوزستان ممنوع خواهد بود.



رئیس پلیس راه خوزستان یادآور شد: تردد انواع کامیون ها و کشنده ها از ساعت 12 روز چهارشنبه 10فروردین تا ساعت 12 روز دوشنبه 15 فروردین از محور اندیکا به شهرکرد بین تونل دلا و تاراز تا انتهای حوزه استحفاظی استان ممنوع است.



کرانیان خاطر نشان کرد: مسافران و رانندگان می توانند به صورت شبانه روز وضعیت راه های استان را به وسیله شماره تلفن 06112283200 جویا شوند.