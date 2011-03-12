پیکر مرحوم کبیری در ساری تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر مرحوم غلامرضا کبیری، چهره ماندگار کشور، شاعر و ادیب مازندرانی صبح شنبه با حضور هنرمندان، ادبا، شاعران، مدیران فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و خانواده این هنرمند از میدان شهدای ساری به سمت آرامگاه ملامجدالدین این شهر تشییع شد.

مراسم ترحیم این هنرمند فاخر مازندران ساعت 15 تا 17 روز یکشنبه 22 اسفند ماه در مسجد امام حسین(ع) واقع در خیابان 18 دی ساری و مراسم سومین و هفتمین روز درگذشت مرحوم عصر دوشنبه 23 اسفند ماه در سالن اجتماعات ملامجدالدین ساری برگزار می شود.

مرحوم کبیری روز جمعه به واسطه کهولت سن و تحمل سالها بیماری در سن 92 سالگی درگذشت.

مرحوم کبیری که سالها چهره ماندگار کشور بوده از خود تالیفاتی نظیر، تلاونگ تی تی، ساری شهر بی خزان من به یادگار گذاشته است.



این شاعر معاصر کشور که اهل خطه مازندران است توانسته تصنیف های موسیقی "خاک مهربان، هوا مشته و بهار نشونه" را برای رادیوتلویزیون ایران تهیه کند.



شعر نماشون و سپیده صبح دانا کبیری، فرزند مرحوم کبیری و از موسیقی دانان برجسته کشور اثر این شاعر مازندرانی است.



