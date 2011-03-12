تیم اپه پسران ایران پنجم شد/ عنوان هشتمی برای دختران فلوره ثبت شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به تایلند، درادامه مسابقات تیمی رقابتهای شمشیربازی قهرمانی جوانان آسیا در بانکوک صبح امروز چهارشنبه تیم اسلحه اپه کشورمان در رده پنجم قرار گرفت. این تیم در مسابقه اول امروز خود با قرعه استراحت روبرو شد و با این قرعه به جمع هشت تیم برتر راه یافت.

شمشیربازان جوان اپه کشورمان در این مرحله با نتیجه 28 بر27 مقابل تیم ازبکستان باخت و در مجموع در رده پنجم آسیا ایستاد. بهزاد مرادی، سامان آزادیان، محمدعلی کیهانی و محمد اسماعیلی ترکیب تیم شمشیربازی اپه ایران را در این رقابتها تشکیل می دادند.

تیم فلوره دختران کشورمان هم در بخش تیمی در اولین مسابقه خود با برتری مقابل تیم اندونزی به جمع هشت تیم راه یافت اما در جدول یک چهارم نهایی مقابل تیم هنگ کنگ با نتیجه 45 بر 29 نتیجه را واگذار کرد تا به عنوان هشتمی این مسابقات بسنده کند. تیم فلوره شمشیربازی کشورمان با ترکیب سحرمحمدیان، سروناز مرتضوی، الهه قهرمانی، مطهره محسنی در این رقابتها شرکت کرده بود.

مسابقات شمشیربازی قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا 14 تا 22 اسفندماه در تایلند برگزار می شود.