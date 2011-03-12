فرمانداران امانتدار آرای مردم در انتخابات مجلس نهم باشند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، ابراهیم فتح اللهی بعد از ظهر پنجشنبه در گردهمایی ائمه جمعه، فرمانداران و اعضای شورای تامین آذربایجان غربی با اشاره به برگزاری انتخابات دور نهم مجلس شورای اسلامی اوایل سال آینده، بر امانت داری آرای مردم توسط فرمانداران و عوامل اجرایی تاکید کرد و افزود: حضور کاندیداهای مختلف در جلب مشارکت عمومی و دعوت مردم برای حضور در انتخابات توسط ائمه جمعه در برگزاری انتخابات با حضور حداکثری مردم، موثر خواهد بود.

وی توجه به رفاه و معیشت مردم، بالا بردن توان اقتصادی منطقه، توسعه عمران و آبادانی استان و ارتقای سطح فرهنگی مردم را از برنامه های اولویت دار امسال و سال آینده در استان دانست و اظهار داشت: در این راستا امسال با تدوین برنامه های مختلف و دعوت از شخصیتهای برجسته کشور بخشی از نیاز های فرهنگی و اجتماعی مردم استان رفع شد.

زیرساختهای لازم در مرز رازی- کاپی کوی ایجاد شود

نماینده مردم شهرستانهای خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی نیز دراین همایش خواستار ایجاد زیرساختهای لازم در مرز رازی- کاپی کوی شد و افزود: مرز زمینی خوی فاصله کشورهای ایران و ترکیه را چهار ساعت کاهش داده و نقش موثری در توسعه روابط اقتصادی تهران - انکارا خواهد داشت.

موید حسینی صدر با بیان اینکه ایجاد خط آهن ایران به اروپا، تنها از این مرز میسر می شود، اظهار داشت: با افتتاح این مرز، کنترل گذرنامه و نیز تشریفات گمرکی در این محل انجام می شود.