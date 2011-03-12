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۲۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۶:۱۷

گزارش خبرنگار مهر از تایلند/

سه تیم کشورمان امشب بانکوک را ترک می‌کنند

سه تیم کشورمان امشب بانکوک را ترک می‌کنند

تیم‌های شمشیربازی جوانان اسلحه فلوره دختران و سابر و اپه کشورمان به دنبال اتمام دیدارهای خود در رقابت‌های قهرمانی آسیا امشب بانکوک را به مقصد تهران کار می‎کنند.

 به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به تایلند، مسابقات تیم‌های اسلحه فلوره دختران و سابر و اپه پسران امروز با برگزاری دیدارهای تیمی  به پایان رسید. در این رقابت‌ها شمشیربازان کشورمان در اسلحه فلوره دختران بدون کسب مدال انفرادی و تیمی به کار  خود پایان دادند.

در اسلحه  اپه پسران نیز هیچ یک از شمشیربازان کشورمان موفق به کسب مدال نشدند. تنها مدال تیم ایران در رده  سنی جوانان مسابقات قهرمانی رده‌های  پایه آسیا توسط  شمشیربازان اسلحه سابر و در دو بخش انفرادی  و تیمی به دست آمد.

مسابقات شمشیربازی  قهرمانی نوجوانان و جوانان  آسیا روز یکشنبه با برگزاری دیدارهای تیمی  اسلحه فلوره پسران و اپه و سابر دختران  به پایان می‎رسد.
 

کد مطلب 1272301

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