به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به تایلند، مسابقات تیم‌های اسلحه فلوره دختران و سابر و اپه پسران امروز با برگزاری دیدارهای تیمی به پایان رسید. در این رقابت‌ها شمشیربازان کشورمان در اسلحه فلوره دختران بدون کسب مدال انفرادی و تیمی به کار خود پایان دادند.

در اسلحه اپه پسران نیز هیچ یک از شمشیربازان کشورمان موفق به کسب مدال نشدند. تنها مدال تیم ایران در رده سنی جوانان مسابقات قهرمانی رده‌های پایه آسیا توسط شمشیربازان اسلحه سابر و در دو بخش انفرادی و تیمی به دست آمد.

مسابقات شمشیربازی قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا روز یکشنبه با برگزاری دیدارهای تیمی اسلحه فلوره پسران و اپه و سابر دختران به پایان می‎رسد.

