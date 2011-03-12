شاعران برای آیندگان شعر بگویند نه برای داوران

بیژن ارژن در گفتگو با خبرنگار مهر در قم، با بیان اینکه شاعران در کانون یک حرکت ادبی قرار دارند افزود: هر حرکت جدیدی که در شعر صورت می‌گیرد زمانی می‌تواند تبدیل به یک جریان شود که در طول زمان تداوم داشته باشد.



وی گفت: شاید شاعران در آن لحظه‌ای که شعر می‌گویند از این جریان خبر نداشته باشند ولی بعد از گذشت مدت‌ها می‌فهمند که خود سردمدار این حرکت بودند که به طور مثال می‌توانیم به جریان شعر نیمایی در ادبیات معاصر اشاره کنیم که در آن زمان بسیاری از شاعران شک داشتند که آیا این حرکت و جریان باقی خواهد ماند یا خیر و بسیاری از افراد معتقد بودند که این جریان شعری ماندگار نخواهد بود اما امروز می‌بینیم که بعد از گذشت چند 10 سال از عمران همچنان به عنوان یک جریان ادبی در حوزه شعر باقی مانده است.



وی در ادامه به نمونه دیگری از یک جریان ادبی اشاره کرد و افزود: رباعی یکی دیگر از جریانات ادبی است که می‌توان به ان اشاره کرد که بعد از انقلاب به شکوفایی رسید و امروز نیز بعد از گذشت چند دهه رباعی به اوج خود رسیده است.



ارژن در ادامه با بیان اینکه برگزاری جشنواره‌های شعر تاثیرات خوبی را هم بر روی شاعران و هم بر روی مخاطبان خواهد داشت عنوان کرد: حداقل نتیجه برگزاری این گونه جشنواره‌ها این است که شاعران با یکدیگر آشنا خواهند شد به خصوص در این جشنواره که هم طلاب و هم دانشجویان حضور دارند این امر سبب خواهد شد تا شاعران این دو عرصه علم آموزی شعر یکدیگر را با یک وسواس و نگاهی متفاوت ببینند.



داور نخستین جشنواره شعر دانشجویان و طلاب با بیان اینکه نوع نگاه‌های شاعران دانشجو و طلبه به هم نزدیک است اظهار داشت: ممکن است نگاه طلبه که آبشخور اندیشه او کتابهای دینی است با نگاه دانشجو که آبشخور اندیشه او کتابهای علمی و آزاد است کمی متفاوت باشد که البته این امر طبیعی است و لی در مجموع نوع نگاه‌ها در تضاد با یکدیگر نیست.



وی افزود: شاعران در اینگونه جشنواره‌ها شعر همدیگر را می‌بینند و با هم زندگی می‌کنند و از دل این زندگی نیز معانی مختلفی تجلی پیدا می‌کند و پرده‌های مختلف شعری با دیدن شاعران آن کنار می‌رود و در این صورت است که می‌شود فهمید آیا مضمون شعری آن شاعر به آن اشاره کرده است ناصواب و یا حق است.



شرکت زیاد شاعران در جشنواره آنان را از رسالت اصلی دور می‌کند



وی در بخش دیگری از سخنان خود به برخی از آفت‌های جشنواره‌ها اشاره کرد و اظهار داشت: یکی از آفت‌های جشنواره‌های شعر این است که عده‌ای از شاعران به صورت حرفه‌ای مشغول کنگره‌ها و جشنواره‌ها می‌شوند و بیشتر به دنبال کسب جوایز هستند تا ارتقای ارزش‌های معنوی.



شاعر رباعی سرای کشور ادامه داد: اینگونه افراد برای هر موضوعی شعر می‌گویند و گا‌هی مشاهده می‌شود در اغلب جشنواره‌ها نیز جایزه می‌گیرند که البته باید گفت که شرکت زیاد یک شاعر در جشنواره‌های مختلف او را از رسالت اصلی خود دور می‌کند.



داور نخستین جشنواره شعر دانشجویان و طلاب تصریح کرد: رسالت شاعر شرکت در تمامی جشنواره‌ها نیست و شاعر باید تلاش کند تا به جای اینکه برای داوران شعر بگوید برای آیندگان شعر بگویند.



شعر در دوران جنگ شعر محض بود



وی در ادامه به وضعیت شعر در دهه مختلف بعد از انقلاب اشاره کرد و اظهار داشت: شعر در دوران جنگ شعر محض بود و در زندگی مردم و با جنگ و شهادت آمیخته بود و در واقع از آن به عنوان سلاح از ان استفاده می‌کردند.



عضو شورای موسیقی صدا و سیما ابراز داشت: بعد از جنگ شعر‌ها به صورت اجتماعی، عاشقانه و حتی اعتراض در آمد و در دهه‌های اخیر نیز شعر فرم و ظاهر جدیدی به خود گرفت و همزمان با تغییر جامعه از یک فضای جدیدی طبعیت می‌کند.



ارژن در بخش پایانی سخنان خود با بیان اینکه تاثیرگذاری شعر و ادبیات بر جامعه و تبدیل شدن آن به جریان یک دوره آبستنی را می‌طلبد افزود: شاعران جوان امروز باید تمام ظرفیت خود را به کار ببندند تا شعرشان در دهه‌های بعد بتواند برای نسل‌های آینده حرفی برای گفتن داشته باشد.