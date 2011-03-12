قربانیان زلزله ژاپن به 1500 نفر رسید/ توقف تولید سونی، تویوتا و نیسان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، پلیس ژاپن امروز شنبه اعلام کرد قریب به 1500 نفر تاکنون در پی زلزله ویرانگر و امواج سونامی کشته و یا مفقود شده اند.

بر این اساس، جسد 703 نفر از قربانیان در مناطق شمالی و شرقی ژاپن کشف شده است. همچنین از سرنوشت 748 نفر تاکنون اطلاعی در دست نیست.

از سوی دیگر، زلزله روز گذشته در ژاپن 1128 زخمی بر جای گذاشته است که اکثر آنان در پی تخریب جزئی منازل و محل کارشان مجروح شده اند.

همچنین صبح امروز پس لرزه های متعددی مناطق مختلف شمال ژاپن را به لرزه درآورد که مهمترین آن پس لرزه ای با قدرت 6.8 ریشتر بود که در منطقه نیگاتا احساس شد.



امواج سونامی در سواحل ژاپن

بنابر اعلام منابع معتبر در پی زلزله دیروز در مجموع 3400 واحد مسکونی کاملا تخریب شده است. برق 5 میلیون و 570 هزار خانوار ژاپنی قطع شده و 600 هزار خانوار نیز با قطعی آب روبرو هستند.

همچنین شرکت انتقال از سوی شرکت گاز توکیو به 35 هزار مشترک متوقف شده و در منطقه کانتو (شمال ژاپن) جریان گاز به طور کلی قطع شده است.

منابع خبری همچنین با اشاره به تخریب کارخانجات مختلف ژاپنی از توقف تولیدات شرکتهای تویوتا، نیسان، کازمو اویل (نفتی)، صنایع سنگین فوجی و سونی خبر دادند که برخی از آنها به طور کلی تولیدات خود را متوقف کرده و برخی دیگر به حالت نیمه تعطیل در آمده اند.

خاطرنشان می شود زلزله 8.9 ریشتری اخیر در ژاپن در عمق 24.4 کیلومتری زمین و در 100 کیلومتری استان میاگی اتفاق افتاد. این زمین لرزه به مدت 2 دقیقه ژاپن را به لرزه درآورد.