حجت الاسلام دکتر علی فلاح رفیع درمورد فلسفه اخلاق و ضرورت آن در زندگی روزمره انسانها به خبرنگار مهر گفت: فلسفه اخلاق به بررسی عقلی در زمینه بنیادهای اخلاق می‏پردازد. مباحث کلی و اساسی که خصلت فلسفه است با روش عقلی مورد بحث و فحص قرار می‏دهد. کالبد شکافی عقلی در مورد اساسی‎ترین مباحث اخلاق است. اگر در علم اخلاق با صفات و فضایل اخلاقی سروکارداریم و خوبی بدی اخلاقی را برسی می‎کنیم و طریقه رسیدن به فضایل اخلاقی و پرهیز از صفات بد اخلاقی را نشان می‎دهیم درفلسفه اخلاق اساساً به بنیادیترین مباحث اخلاق که همان پاسخ به این سؤال که خوبی و بدی چیستند و از کجا نشأت می‎گیرند می‏پردازیم.

وی افزود: آیا معیار اخلاق را انسانها یا خدا یا سنت یا جامعه مشخص می‏‌کنند؟ ازدوره رنسانس به بعد انسان و تفکر اومانیستی را محور اخلاق قرار دادند و خداوند به حاشیه رفت. درحالیکه اسلام معیار اخلاق را دو معیار عقل و وحی معرفی ‎می‎کند عقل هم آن عقلی که سلیم است و از آلودگیها و تعصبات بدور است و اگر معیار عقل مورد تأیید وحی قرار بگیرداز نظر اسلام این معیاری برای خوبی و بدی است.

این محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه درمورد رشد منسجم تفکر اخلاقی دردیار ما هم گفت: در بعضی جاها مانند بنیادهای اخلاق خانواده رشد داشته‏ایم اما در بعضی جاها مانند اخلاق اجتماعی و روابط اجتماعی پسرفت داشته‎ایم ولی در مجموع می‎توان گفت که در وضعیت خیلی بدی قرار نداریم هرچند که با وضعیت مطلویب اخلاق اسلامی فاصله داریم.