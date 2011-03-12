به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست که صبح روز دوشنبه به ریاست علی کفاشیان و با حضور اعضای کمیته فنی فدراسیون در آکادمی فوتبال برگزارخواهد شد، درخواست های مکتوب مجید جلالی گزینه اصلی هدایت تیم فوتبال امید از سوی اعضا مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت .

حمایت تمامی بخش های مرتبط با تیم امید ، اجرای برنامه های کامل تیم، برگزاری اردوهای بلند مدت، رفع اختلافات بین فدراسیون فوتبال و کمیته ملی المپیک ، و ... از جمله درخواست های جلالی از فدراسیون فوتبال برای پذیرش هدایت تیم امید است.

در نشست کمیته فنی همچنین گزارشی از آخرین وضعیت مذاکره با گزینه های خارجی سرمربیگری تیم ملی ارائه و پیرامون آن بحث و بررسی خواهد شد.

در این جلسه که آخرین نشست کمیته فنی در سال 89 خواهد بود ، هومن افاضلی سرمربی موقت تیم امید و دبیر کمیته فنی گزارشی از وضعیت تیم امید و صعود این تیم از مرحله اول مسابقات مقدماتی را ارائه خواهد داد .

علی کفاشیان ، مهدی تاج، عزیزالله محمدی، فریدون معینی، امیرقلعه نویی، منصور ابراهیم زاده، علیرضا منصوریان، عباس ترابیان و امیر حسین حسینی اعضای کمیته فنی فدراسیون فوتبال را تشکیل می دهند.