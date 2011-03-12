وضعیت بازار دوربینهای دیجیتال در کشور/ پرطرفدارترین برندهای دوربین

به گزارش خبرنگار مهر، گذر از دنیای دوربین های آنالوگ به دیجیتال به شکلی باور نکردنی نگرش ما را نسبت به تجربه های بصری تغییر داده و موج حاصل از این پویایی به حدی روز به روز در حال تغییر و پیشرفت است که کاربران آماتور را به سمت حرفه ای شدن سوق می دهد.

هم اکنون دوربین های دیجیتال مورد توجه بسیاری از علاقه مندان به ضبط و ذخیره سازی وقایع قرار گرفته و آمارهای موجود از بازار دوربین های دیجیتال نشان می دهد که این فناوری روز به روز در میان ایرانی ها نیز طرفداران بیشتری می یابد و کاربران تکنولوژی های نوین استفاده از دوربین های حرفه ای با کارایی های بالا را می طلبند.

براین اساس سازندگان بزرگ دوربین های دیجیتال نیز از مدت ها پیش به این امر واقف بودند که بسیاری از کاربران به استفاده از قابلیت هایی شبیه به دوربین های حرفه ای علاقه دارند و با وجودی که این کاربران حوصله یادگیری فوت و فن های استفاده از دوربین های حرفه ای را ندارند خانواده جدیدی از دوربین های دیجیتال پا به عرصه وجود گذاشت که در اصل آماتوری بود و با ظاهری متفاوت، مقداری از امکانات مدل های حرفه ای را نیز عرضه کرد.

ایرانی ها سالانه 85 هزار دستگاه دوربین دیجیتال می خرند

به گزارش مهر، با توجه به رشد روز افزون فناوری، استفاده از جلوه های نوین فناوری در عکاسی و فیلمبرداری نیز گسترش یافته که در این راستا شرکت های تولید کننده با عرضه محصولات جدید خود این اجازه را به کاربران آماتور می دهند تا بتوانند علایق خود را در این زمینه به صورت حرفه ای دنبال کنند.

براساس گزارش های به دست آمده از بازار دوربین های دیجیتال و نحوه خرید و فروش این کالای دیجیتالی و نیز تحقیقات بر روی فرآیند و روند تغییرات در خرید مصرف کنندگان تجهیزات الکترونیکی در ایران مشخص شده که ایرانی ها سالانه 85 هزار دستگاه دوربین دیجیتال خریداری می کنند.

نگاهی به بازار دوربین های دیجیتال در ایران نشان می دهد که کاربران ایرانی با گرایش استفاده از تکنولوژی های نوین همانند گوشی موبایل، علاقه زیادی به خرید دوربین دیجیتال نیز دارند و به همین جهت شاید به جرات بتوان گفت یکی از محصولاتی که در دنیای دیجیتال دارای تنوع و بازار جذاب برای ایرانی ها به شمار می رود همین دوربین های دیجیتال است.

اگرچه برای خرید دوربین کارآیی حرف اول را می زند اما فروشندگان این بازار معتقدند که فاکتور قیمت نیز در زمان خرید از درجه اهمیت بالایی میان کاربران ایرانی برخوردار است.

سهم دوربین های دیجیتال در بازار ایران

براساس گزارش های به دست آمده از بازار دوربین های دیجیتال، برند CANON با سهم 42 درصدی در بازار دوربین های دیجیتال ایران محبوب ترین برند در بین ایرانیان شناخته شده که به دنبال آن SONY با 20 درصد دومین برند منتخب ایرانیان به شمار می رود. همچنین OLYMPUS با 10 درصد و FUJIFILM با 8.5 درصد رتبه های سوم و چهارم را در بازار ایران به خود اختصاص داده اند.

شرکت سامسونگ با 7.6 درصد در رده پنجم این دسته بندی قرار گرفته و CASIO نیز 6.9 درصد بازار ایران را در دست دارد که 5 درصد باقیمانده را سایر برندها به خود اختصاص داده اند که سهم ناچیزی از بازار ایران را دارا هستند.