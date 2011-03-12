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۲۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۰۰

قیام ها به آذربایجان رسید/ باکو صحنه اعتراض جوانان علیه "علی اف"

قیام ها به آذربایجان رسید/ باکو صحنه اعتراض جوانان علیه "علی اف"

جوانان جمهوری آذربایجان روزگذشته علیرغم سرکوب پلیس به خیابان های باکو ریخته و اعتراض خود را نسبت به هیئت حاکمه این کشور اعلام کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه ها، جوانان آذربایجانی با اعلام روز جمعه (11مارس) به عنوان "روز بزرگ مردمی" با برگزاری تظاهرات نسبت به دولت الهام علی اف اعتراض کردند که پلیس 10 نفر از آنها را بازداشت کرد."فؤاد علی اف" رهبر حزب اپوزیسیون "لیبرال دموکراتیک" در بین بازداشت شدگان است.

در این تظاهرات معترضین از مرکز شهر باکو به سوی مقر بانک ملی این کشور حرکت کردند و شعار "آزادی" و "برکناری" سر دادند. تظاهرات کنندگان همچنین خواستار آزادی "عین الله فتح الله اف"، "بختیار حاجی اف"، "دیانت" و "جبار" روزنامه نگاران بازداشتی شدند.

اتحادیه اروپا، سفارت آمریکا در باکو و عفو بین الملل نگرانی خود را در خصوص دستگیری ها در آذربایجان اعلام کرده اند.

کد مطلب 1272316

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