بازگشت حیات به تن خشکیده کیو / جاذبه ای در انتظار گردشگران

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، دریاچه کیو یکی از منحصربه فردترین و زیباترین دریاچه های استان لرستان است که در شمال غربی شهرستان خرم آباد و در کنار پارک کیو قرار دارد.

"کیو"، در گویش لری مردمان خرم آباد به معنی کبود رنگ و آبی است و وجه تسمیه آن آب زلال و عمیق این دریاچه است که به رنگ آبی و نیلی دیده می شود.

این دریاچه با نمای دیدنی و زیبای خود به شهر خرم آباد جلوه خاصی داده و در کنار جاذبه های تاریخی فراوان در این شهر و چشمه های پر آب دره خرم آباد، این شهرستان را در ردیف یکی از شهرهای زیبای توریستی قرار داده است.

جوشش دوباره چشمه فصلی کیو

آب این دریاچه از چشمه ای که در زیر آن قرار دارد تامین می شود. مساحت دریاچه کیو هفت هکتار و عمق آن بین سه تا هفت متر است.

این دریاچه از ارزشهای توریستی درون شهری برخوردار و دارای شهر بازی و امکانات تفریحی متنوعی است. این جاذبه درون شهری علاوه بر زیباییهای چشمگیر، زیستگاهی مناسب برای جانوران آبزی و پرندگان بومی و مهاجر نیز است.

خرم آباد، آثار تاریخی و طبیعی بسیاری را در دل خود جای داده است که در این بین دریاچه کیو پیوندی عمیق با زندگی مردم شهر داشته و خرم‌آباد را در ردیف یکی از شهرهای زیبای توریستی قرار داده است. خرم آباد دارای سراب های بسیار زیباییست که از میان این سراب ها، تنها کیو توانسته است کمی از فضای پر از ترافیک شهر خرم آباد بکاهد.

آب دریاچه کیو از چشمه ای که در زیر دریاچه واقع شده سرچشمه می گیرد و در برخی از فصول سال نیز این چشمه خشک می شود.

دریاچه کیو به دلیل داشتن محیطی مملو از غذاهای مختلف می تواند بعد از تالاب های پلدختر یکی از مهمترین زیستگاه های پرندگان مهاجر در استان لرستان باشد. انتخاب این محل از سوی پرندگان مهاجری همچون اگرت از راسته لک لک سانان و ماهی خورک ابلق از راسته سبزقباسانان نشان دهنده توانایی های بسیار زیاد این مکان توریستی است.

دریاچه کیو در سال های اخیر به دلیل بروز خشکسالی های پی در پی و کاهش نزولات جوی،‌ بارها تا مرز خشک شدن پیش رفته و در بسیاری از فصول سال نیز کاملا خشک شده است.

ورود آب به تن خشکیده کیو

مطابق اظهار نظر معاون مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای استان لرستان دریاچه کیو یک دریاچه فصلی است که آب آن از یک چشمه فصلی تامین می شود و آب این دریاچه از ذوب برف و باران تامین می شود.

مظفر زیودار با اشاره به روند خشکسالی سالهای اخیر، ادامه داد: چشمه دریاچه فصلی کیو تنها در سالهای 72 و 73 به علت بارش برف فراوان اصلا خشک نشد و در تمام طول سال آب داشت.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد با اشاره به آغاز آبدهی دریاچه کیو اظهار داشت: چشمه فصلی کیو خرم آباد که آبخوان آن سازند ایلام است از نوع چشمه های فصلی و سرریزی با ارتفاع هزار و 225 متر از سطح دریا در نیمه شمالی و حاشیه تپه صدا و سیمای شهر خرم آباد واقع شده است.

زیودار ادامه داد: آب این سراب به علت اینکه حوضه آبگیر و حجم آبخوان آن وسیع نیست به طور معمول در ماه های مهر، آبان، آذر، دی و در برخی از سالها بهمن ماه فاقد آب و خشک می شود و در بقیه ماههای سال آب آن جریان دارد.

سرچشمه دریاچه کیو

مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای لرستان با تشریح نوع کارکرد این چشمه فصلی، یادآور شد: با شروع بارندگی در ابتدای سال آبی از مهر ماه تا دی ماه به علت نوع سرریزی سراب، سیستم درز و شکاف مجرایی درون سازند تشکیل دهنده آبخوان و بالا بودن رقوم ارتفاع مظهر و محدود بودن حجم آبخوان تغییر نمی یابد ولی از دی ماه تا اردیبهشت ماه با وجود کاهش بارندگی آبدهی روند افزایشی خواهد داشت زیرا تغذیه آبخوان آن توسط ذوب حاصل از برف ارتفاعات مربوطه همچنان ادامه می یابد.

زیودار افزود: با قطع بارندگی ها و کاهش تغذیه آبخوان از اردیبهشت ماه به بعد آبدهی این سراب نیز سیر نزولی خواهد داشت و در آبان ماه سال آبی به کمترین مقدار می رسد.

وی خاطر نشان کرد: بر اساس اندازه گیری به عمل آمده آبدهی این سراب در روزهای اخیر حدود 300 لیتر در ثانیه برآورد شده است.

زیودار با بیان اینکه میزان آبدهی این چشمه در روزهای آینده به مرز یک متر مکعب در ثانیه نیز خواهد رسید، یادآور شد: این در حالی است که حداکثر آبدهی لحظه ای اندازه گیری شده چشمه فصلی دریاچه کیو در طول دوره آماری 23 سال معادل سه هزار و 79 لیتر در ثانیه در ماه اردیبهشت سال 1377 بوده است.

به هر حال با آغاز دوباره جوشش چشمه فصلی دریاچه کیو و برنامه هایی که پیش از این شهردار خرم آباد خبر داده بود به نظر می رسد این دریاچه امسال سال پرگردشگری را در پیش خواهد داشت.

شهردار مرکز لرستان پیش از این در سخنانی از ساماندهی دریاچه کیو و اجرای یک طرح ویژه برای مسافران نوروزی و بازدیدکنندگان از این مکان تفریحی گردشگری خبر داده بود.

وحید رشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در سخنانی اظهار داشت: در راستای ساماندهی و تغییر طرح زیباسازی دریاچه کیو، بستر این دریاچه پس از 25 سال لایروبی و کف کوبی شد.

وی افزود: دریاچه کیو یکی از جاذبه های گردشگری شهر خرم آباد است که سالانه پذیرای صدها هزار نفر از لرستانیها از شهرستانهای مختلف استان و گردشگران از استانهای مختلف کشور است.

شهردار خرم آباد با اشاره به اینکه عید نوروز فرصت مناسبی برای معرفی زیبایی ها و استعدادهای توریستی شهر خرم آباد است، افزود: با لایروبی و ساماندهی فضای این دریاچه و اجرای طرح های مشابه، نوروز آینده را به فصل گردشگری خرم آباد تبدیل خواهیم کرد.

رشیدی با تاکید بر نقش دریاچه کیو در جذب گردشگر به شهر خرم آباد، یادآور شد: در صورت ساماندهی این دریاچه پیش بینی می شود این ظرفیت به عنوان جاذبه ای منحصر به فرد در غرب کشور مطرح شود.

به هر حال با نزدیک شدن به ایام تعطیلات نوروزی به نظر می رسد همت شهرداری خرم آباد برای ساماندهی وضعیت دریاچه کیو و پاکسازی این دریاچه زیبا از زباله باید در دستور کار قرار گیرد تا طرح ساماندهی این دریاچه که بعد از مدتها به همت شهرداری آغاز شده است به نتیجه مطلوب و نهایی در راستای جذب گردشگران برسد.

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گزارش: صدیقه حسینی

عکس:محسن تیزهوش