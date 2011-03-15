شنا در جستجوی ساحل آرامش/ صاحبخانه جدید!

به گزارش خبرنگار مهر، رشته شنا و زیر مجموعه های آن واترپلو و شیرجه سال های سال است که از بی امکاناتی رنج می برد و همین نقیصه بزرگ از سال های گذشته تاکنون همواره مانع از این بوده که ورزش ما موفقیتی در این سه رشته داشته باشد.

استخر، اصلی ترین لازمه این رشته هاست که نبود و کمبود آن، همواره به این رشته مادر لطمه زده است. در حالی که به عنوان مثال دانش آموزان در مدارس می توانند فوتبال (فوتسال) بازی کنند و یا با دو میله و یک تور ، زمین والیبال را مهیا کنند و یا با دوسبد، بسکتبال شکل می گیرد، اما رشته شنا تحت هیچ شرایطی در مدارس ایران که در واقع پایگاه ورزش کشور هم محسوب می شود، مورد استفاده قرار نمی گیرد.

افتتاح آکادمی شنا که اوایل اسفندماه با حضور محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران، صورت گرفت، خبر خوشی برای خانواده شنای ایران بود. این آکادمی از امکانات بسیاری برخوردار است و می تواند به شناگران، واترپلوییست ها و شیرجه روهای کشورمان کمک کند تا عملکرد بهتری داشته باشند.



این مجموعه شامل یک استخر شنای 50 متری، داخل سالن و یک استخر روباز با آب گرم، یک استخر شیرجه، یک استخر 25 متری برای گرم کردن شناگران استخر، 10 سونا (بخار و خشک)، 10 جکوزی، استخرهای شنا جهت آب درمانی و همچنین دارای یک خوابگاه برای 300 نفر و رستوران و اتاق جلسات برای 400 نفر است. ساخت این امکانات طی 10 ماه و با هزینه ای بالغ بر 20 میلیون دلار صورت گرفته است.

امیرحسین آیت اللهی، رئیس فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو، در خصوص فعالیت های انجام شده در سال جاری به خبرنگار مهر گفت: مهم ترین کاری که ما در سال جاری انجام دادیم به خدمت گرفتن مربیان بزرگ جهان بود. "پائولو مالارا" از ایتالیا هدایت تیم واترپلوی بزرگسالان را بر عهده گرفت، "اسکراتف" مربی واترپلوی زیر 17 سال شد، "یوری افاناسیف" اوکراینی هدایت تیم شنای آب های آزاد را عهده دار شد، "والری نگیوویچ" مربی تیم شنای جوانان شد و "پرو کوتوروویچ" کروات هم مدیر فنی تیم‌های ملی شنا، شد.

وی افزود: ما طی یک سال گذشته 190 مسابقه کشوری در تمامی رشته های شنا، شیرجه، واترپلو و شنای هماهنگ (سینکرونایز) در تمامی رده های سنی برگزار کردیم و مردان و زنان کشورمان 152 رکورد ملی را بهبود بخشیدند. فدراسیون شنا همچنین در تمامی رده‌های سنی واترپلو، تیم های "الف" و "ب" تشکیل داد که این امر به پشتوانه سازی این رشته کمک شایان توجهی خواهد کرد.

رئیس فدراسیون شنا ادامه داد: من در سال جاری سفرهای استانی فراوانی داشتم و نیز در بازی های آسیایی به عنوان تنها مسئول ورزشی کشور بودم که به عنوان میهمان ویژه شورای المپیک آسیا در رقابت ها حضور پیدا کرد. این در حالی است که در اجلاس جهانی شنا که در اروگوئه برگزار شد هم حضور پیدا کردم.

وی با اشاره به راه اندازی کمپ تیم ملی در استخر آزادی، گفت: این کمپ گنجایش 300 نفری دارد و دارای خوابگاه و سالن غذاخوری است. آکادمی ملی شنای ایران هم با حضور رئیس جمهور افتتاح شد که حضور ایشان در جمع خانواده شنا، فرصت بسیار مغتنمی بود.



ایران در رشته های شنا، شیرجه و واترپلو در میان دیگر کشورهای آسیایی جایگاهی ندارد. این در حالی است که خود کشورهای آسیایی هم در شنا و واترپلو نسبت به کشورهای مطرح جهان که عمدتا اروپایی هم هستند، جایگاه مطلوبی ندارند (البته چینی ها در شیرجه جزو سرآمدان این رشته در جهان هستند).

محسن رضوانی از پیشکسوتان رشته واترپلو و دبیر پیشین فدراسیون شنا در ارزیابی خود نسبت به عملکرد فدراسیون شنا، به خبرنگار مهر گفت: همه آنهایی که با رشته شنا آشنایی جزیی دارند می دانند این رشته مادر، زودبازده نیست و نیاز به صرف زمان دارد. رشته شنا دست کم نیاز به پنج سال برنامه میان مدت برای موفقیت دارد و برای همین نباید خیلی زود امیدوار باشیم که سرمایه گذاری ها جواب می دهد.

وی در خصوص عملکرد رشته شنا در سالی که گذشت، گفت: ما در شنای بازی های آسیایی توسط محمد علیرضایی به مقام چهارمی رسیدیم که کار بزرگی بود اما این عنوان می توانست حتی بهتر از این باشد و به کسب مدال بینجامد. البته کسب عنوان چهارمی چیزی از ارزش های شناگر خوب کشورمان کم نمی کند چرا که او جزو سرمایه های شنای این مملکت است.

عضو پیشین تیم ملی واترپلوی ایران در ادامه افزود: حضور پیدا نکردن تیم واترپلو در بازی های آسیایی از نظر من ایراد محسوب می‌شود و فکر می کنم مسئولان فدراسیون تحت تاثیر شکست های لیگ جهانی و جام جهانی رومانی، از حضور در این بازی ها خودداری کردند.

رضوانی ادامه داد: ما در رقابت های واترپلوی جوانان آسیا برای دومین بار به عنوان قهرمانی رسیدیم که این بسیار ارزشمند است البته غیبت چین، ژاپن و کره هم جای سوال و بررسی دارد. در شیرجه هم طی دو، سه سال گذشته سرمایه گذاری خوبی صورت گرفته و استعدادیابی خوبی انجام شده با این حال نباید انتظار داشته باشیم که خیلی زود نتیجه لازم حاصل شود و این امر مستلزم صرف زمان است.

عملکرد فدراسیون شنا، شیرجه و و اترپلو در سال 1389 در یک نگاه:

* مسابقات شنای کاپ آزاد آمستردام، هلند، 5 تا 9 فروردین: دو شناگر ایران ورودی مسابقات المپیک جوانان در سنگاپور را کسب کردند.

* چهارمین دوره مسابقات آسیایی شنای آب های آزاد، مسقط، عمان ، دوم اردیبهشت: سامان سالاری به مدال برنز رسید.

* مسابقات جایزه بزرگ شیرجه، مونترال، کانادا، 8 تا 12 اردیبهشت: شیرجه روهای ایران مدال کسب نکردند.

* مسابقات کاپ آزاد شیرجه، آمستردام، هلند، 24 تا 28 اردیبهشت: شیرجه روهای نوجوانان ایران مدال کسب نکردند.

* دور اول لیگ جهانی واترپلو، اوزاکا، ژاپن، 29 اردیبهشت تا دوم خرداد: تیم ایران با شکست مقابل تیم های نیوزلند، استرالیا، ژاپن و قزاقستان به کار خود پایان داد.

* پنجاه و سومین دوره مسابقات شنای اوپن، کوالالامپور، مالزی، 30 اردیبهشت تا دوم خرداد: شناگران ایران صاحب یک مدال طلا، چهار مدال نقره و پنج برنز شدند.

* دور دوم لیگ جهانی واترپلو، گوانگدانگ، چین، 5 تا 9 خرداد: تیم ایران در این رقابت ها عنوانی کسب نکرد.

* جام جهانی شیرجه، چانگژو، چین، 12 تا 18 خرداد: شیرجه روهای ایران بدون کسب مدال به کشور بازگشتند.

* چهاردهمین دوره جام جهانی واترپلو، اورادا، رومانی، 5 تا 10 مرداد: ایران با شکست مقابل تیم های رومانی (دو بار)، اسپانیا، استرالیا و کرواسی آخر شد.

* المپیک نوجوانان، سنگاپور، 23 مرداد تا 4 شهریور: دو شناگر ایران در این رقابت ها مدالی کسب نکردند.

* دومین دوره مسابقات واترپلوی جوانان آسیا، اندونزی، 12 تا 21 مهر ماه: تیم جوانان ایران قهرمان شد و ورودی مسابقات جهانی 2011 را کسب کرد.

* شانزدهمین دوره بازی های آسیایی ، گوانگجو، چین، 22 آبان تا 5 آذر: در این دوره از مسابقات محمد علیرضایی به مقام چهارم در ماده 50 متر قورباغه دست یافت و ایران بعد از 36 سال جواز حضور در دو فینال انفرادی را پیدا کرد ضمن اینکه شناگران کشورمان چهار رکورد ملی را جا به جا کردند.

* دهمین دوره مسابقات جهانی شنا در استخر 25 متر، دوبی، امارات متحده عربی، 24 تا 28 آذر: سعید ملکا آشتیانی در این رقابت ها رکوردشکنی کرد.

* هشتمین دوره مسابقات واترپلوی باشگاه های آسیا، تهران، ایران، اول تا 8 دی ماه: دانشگاه آزاد و نفت امیدیه قهرمان و نایب قهرمان این دوره از مسابقات شدند.