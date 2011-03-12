به گزارش خبرگزاری مهر، انگلیس یکی از معدود کشورهایی است که بارها در طول 60 سال اخیر مورد هجوم بیگانگان فضایی قرار گرفته است!

تازه ترین مورد رویت شیء مرموز در آسمان این کشور چند روز پس از انتشار اسناد حمله بیگانان فضایی مربوط به دهه 60 گزارش شد.

ساکنان جزیره "وایت" شنبه گذشته با مشاهده پدیده ای بسیار نادر در آسمان منطقه خود اعلام کردند که یک "یوفو" یا همان بشقاب پرنده را دیده اند.

یک عکاس نیز بلافاصله از این پدیده عکسبرداری کرد. اما چیزی که به اعتقاد مردم جزیره بشقاب پرنده بود درحقیقت پدیده ای به نام "سان داگ" است که در بالای خلیج "کاوز" در شمال ساحل جزیره به وقوع پیوسته است.

در پدیده "سان داگ" رگه هایی متراکم از نورهای رنگی در میان ابرها دیده می شود. "سان داگ" زمانی شکل می گیرد که نور خورشید از میان بلورهای یخی حاضر در اتمسفر عبور می کند.

به این ترتیب از ترکیب نور و این بلورهای یخی یک سری رنگین کمان عمودی ایجاد می شوند که در مورد اخیر مردم جزیره وایت تصور کردند که این رنگین کمان یک شیء مرموز بوده است.

براساس گزارش دیلی میل، یک عکاس 30 ساله اهل بریستول به نام "آدام گاسون" توانست از این صحنه عکسبرداری کند.

وی در این خصوص توضیح داد: "من بالای سر خود یک شیء شناور را دیدم و فکر کردم که باید چیز خاصی باشد و به نظر می رسید که یک یوفو در آسمان درحال پرواز است."

وی افزود: "من به مدت 20 دقیقه این پدیده را تماشا کردم. به طور شگفت انگیزی درخشان بود و یکی از زیباترین چیزهایی بود که من در تمام عمرم دیده بودم."