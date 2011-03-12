مهلت اخذ جرائم و عوارض ساختمانی در گرگان تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، فائزه عبداللهی صبح شنبه در حاشیه نشست این شورا گفت: با توجه به مراجعات متعدد متقاضیان در خصوص تمدید مهلت اجرای این لایحه مقرر شد مهلت اجرای اخذ عوارض و جرائم مازاد بر 60 درصد تخلفات ساختمانی تا اول تیر ماه سال 90 تمدید شود.

وی با اشاره به اینکه این مصوبه پیرو درخواست جمعی از انبوه سازان گرگان در مورد تعدادی از واحدهای ساختمانی که مازاد بر 60 درصد تخلف داشته اند، انجام شد، تصریح کرد: بر ای اساس افراد باید تا پایان فروردین ماه 1389 به شهرداری مراجعه کرده و ضمن تعیین تکلیف بدهی، بخشی از آن را پرداخت و نسبت به تقسیط مابقی اقدام کرده اند.

به گفته وی این لایحه فقط شامل حال کسانی خواهد شد که تاریخ صدور پروانه ساختمانی آنها یا پرداخت بخشی از بدهی پروانه ساختمان تا پایان سال 1386 بوده و تا پایان سه ماه اول سال 1387 پروانه ساختمانی خود را اخذ کرده اند.

عبداللهی همچنین از تصویب پرداخت مبلغ 60 میلیون ریال از محل ماده 17 شهرداری به مجموعه پلیس راهور نیروی انتظامی استان در این جلسه خبر داد و در این خصوص تصریح کرد: با توجه به تلاش و همکاری مجموعه راهور پلیس شهرستان و استان با عوامل و پیمانکاران شهرداری در اجرای خط کشی خابان ها، حفاری ها، آسفالت و سایر پروژه های عمرانی مقرر شد این رقم در اختیار مجموعه راهور قرار بگیرد.

سخنگوی شورای شهر تصویب مساعدت مالی شهرداری به مجموعه باشگاه کبدی محمد آباد گرگان به مبلغ 20 میلیون ریال از محل ماده 17 اعتبارات شهرداری را از دیگر مصوبات این جلسه عنوان و خاطر نشان کرد: این باشگاه یکی از مجموعه ورزشی های فعال و پویا در سطح استان و کشور است که افتخارات زیادی را در سطح کشور برای استان و شهرستان به همراه آورده است.

به گفته وی باشگاه ورزشی محمدآباد فعالیت رسمی خود را از سال 1380 شروع کرد و با داشتن تشکیلات انسجام یافته، هیئت ها و کمیته‌های فعال مجوز فعالیت برای تمامی رشته‌های ورزشی را اخذ کرد که فعال‌ترین کمیته ورزشی آن به نام کبدی ثبت شده است که در حال حاضر قطب اصلی کبدی کشور محسوب می شود.

عبداللهی مساعدت مالی شهرداری به هیئت مچ اندازی شهرستان که میزبانی مسابقات قهرمانی مچ اندازی کشور را به عهده داشت از دیگر مصوبات این جلسه مطرح کرد و اظهار داشت: در این راستا مقرر شد مبلغ 50 میلیون ریال از ردیف 41608 ماده 16 اعتبارات شهرداری به این هیئت ورزشی اختصاص یابد.

سخنگوی شورای شهر گرگان در پایان مساعدت مالی 100 میلیون ریالی شهرداری به معصومه تمسکنی زاهدی از محل اعتبارات ردیف 41701 برنامه شهری را از دیگر مصوبات سیصد و ششمین جلسه رسمی و علنی شورای شهر عنوان کرد.