کمیته بین المللی صلیب سرخ وضعیت امام موسی صدر را پیگیری کند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام احمد مبلغی شامگاه جمعه در دیدار اعضای کمیته بین المللی صلیب سرخ که مقر آن در ژنو است، با اشاره به نقش امام موسی صدر در همزیستی میان ادیان اظهار داشت: تلاش در جهت روشن شدن وضعیت امام موسی صدر توسط کمیته بین المللی صلیب سرخ جهانی باعث خوشبختی است.

وی افزود: امام موسی صدر بر اساس اسناد و اطلاعات در دست، در جهت تقویت نگاه‌های جهانی و همزیستی میان صاحبان ادیان کوشش جدی و ابتکارآمیزی داشتند.



مبلغی یادآور شد: اگر امام موسی صدر زنده باشند و به جامعه بازگردند قطعا در جهت همزیستی انسانها و حتی افکار و ادیان مختلف، تاثیرخوبی را بر جای خواهند گذاشت.



وی گفت: روشن شدن وضعیت امام موسی صدر، نه تنها برای ایران، شیعه و مسلمانان بلکه برای همه دارای اهمیت است.



دو معمای مهم در مورد امام موسی صدر



مبلغی در پاسخ به اظهارات نماینده صلیب سرخ که گفته بود در حال کوشش جدی برای روشن شدن وضعیت امام موسی صدر هستند، اظهار داشت: در مورد امام موسی صدر دو معمای مهم از اول وجود داشت: اول اینکه ایشان در چه وضعیتی قرار دارد و دوم اینکه دولت لیبی چگونه دست به چنین کار غیر انسانی و غیر عادی زده است.



رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی اضافه کرد: با اقدامات بیرحمانه و وحشیانه اخیر قذافی جواب معمای دوم روشن شد که وی دیکتاتوری است که خوی انسانی ندارد و در جهت مطامع خود هر کاری می کند.



وی با ابراز امیدواری از مشخص شدن وضعیت امام موسی صدر، تصریح کرد: قذافی به راحتی راستهای روشن را دروغ و دروغ‌های آشکار خود را عین واقعیت جای می زند؛ او برای حفظ حکومت خود دست خود را به هر جنایتی آلوده کرده است.



مبلغی با اشاره به مبهم بودن وضعیت فعلی امام موسی صدر گفت: اگر کمیته بین المللی صلیب سرخ بتواند کاری در این زمینه انجام دهد، در خور توجه خواهد بود.



لزوم تقویت رویکردهای انسانی و اخلاقی در جوامع



وی اظهار داشت: اسلام هم در تکمیل پروژه‌های اخلاقی خود و هم در جهت فهم شدن آنچه می‌خواهد ارائه کند به تقویت رویکردهای انسانی و اخلاقی در جوامع نیازمند است.



رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی خاطرنشان کرد: اگر جامعه انسانی و اخلاقی نباشد هم قطعا دین مبین اسلام بد فهمیده خواهد شد و هم ارزشهای اخلاقی اسلام در جامعه عینیت پیدا نمی‌کند.



وی با بیان اینکه یقینا اگر اسلام فهم شود رویکردهای انسانی تقویت می شوند، تصریح کرد: اسلام به رویکردهای اخلاقی و انسانی از دو جهت می نگرد؛ یکی از آن جهت که ورود اسلام به صحنه عملیات و نقش آفرینی نیازمند به وجود چنین رویکردهایی است و دیگر اینکه رویکردهای انسانی را به صورت ذاتی ارزشمند می‌شمرد. البته می کوشد این رویکردها را به سمت اسلام هدایت کند تا به صورت گسترده ای تکمیل شوند و اصالت یابند.



مبلغی در اثبات وجود نگاه دوم در اسلام گفت: در آموزه‌های اسلامی این نکته وجود دارد که اگر غیرمسلمان دارای سخاوت باشد به خداوند نزدیک است ولو کافر، و اگر مسلمان دارای بخل باشد با اینکه مسلمان است، از خداوند دور است، این نشان می دهد صفات اخلاقی ارزش ذاتی دارند.



اسلام راه‌های تقرب را به سوی انسان می گشاید



رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تاکید کرد: در سیره پیامبر اسلام(ص) نیز وارد شده است که آن حضرت زمانی که با کسانی از کفار که دارای رفتارهای انسانی، سخاوتمندی و یا برخوردار از محبوبیت و شرافتی در میان جامعه بودند مواجه می‌شد، بسیار برای آنها احترام قائل می‌شدند.



مبلغی تصریح کرد: البته اگر یک انسانی که دارای رویکردهای انسانی است، مسلمان شود، درجه تقرب او به خداوند بسیار بالاتر خواهد رفت؛ زیرا اسلام به صورت جدی راههای تقرب را به روی انسان می گشاید.



رئیس پژوهشگاه مطالعات تقریبی خطاب به اعضای کمیته بین‌المللی صلیب سرخ خاطرنشان کرد: به طور کلی فعالیت شما در زمینه تقویت رویکردهای انسانی، اخلاقی و بشری ارزشمند است.



مبلغی گفت: صاحبان ادیان باید علیرغم اختلافات برای شکل گیری یک حرکت انسانی در سطح جهان تلاش کنند و چنین حرکتی به سود همه انسان‌هاست، و بشریت از وضعیت کنونی تا حدودی رهایی خواهد داد.



وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی امکانات و ظرفیت‌های بسیار بالایی برای ایفای نفش فعال در این حرکت جهانی و انسانی دارد، تاکید کرد: فضای‌های شکل گرفته در منطقه و تحولات در حال انجام زمینه‌های خوبی را برای جمهوری اسلامی، تلاش‌های صلیب سرخ و کشورهایی که بخواهند فعالیت انسانی داشته باشند، فراهم کرده است.



راه اسلامیت از انسانیت می گذرد



مبلغی با اشاره به اینکه راه اسلامیت از انسانیت می گذرد، گفت: رویکردها و حالات اخلاقی در شان انسان است و اسلامیت تکمیل کننده و به اوج رساننده کمال انسانی است.



وی اظهار داشت: اسلام می خواهد ادیان الهی مشترکات خود را شناسایی و از آن در جهت تقویت سلامت و آسایش و حتی کمالات جوامع بشری به صورت جدی استفاده کند.



مبلغی خدمات کمیته بین المللی صلیب سرخ برای آسیب دیدگان جنگ در منطقه را مهم ارزیابی کرد و یادآور شد: بسط و تقویت حقوق بشردوستانه را باید به صورت جدی مورد توجه قرار داد و برای این کار باید همه تنوع های فرهنگی مشارکت کنند.



وی با اشاره به اینکه استراتژی مشارکت متفاوت از به کار گیری است، گفت: استراتژی به کارگیری ممکن است نتواند ثمربخش باشد بنابراین همه باید مشارکت کنند. در هر تنوع فکری و فرهنگی نگاه های حقوق بشردوستانه به صورت فکری وجود دارد.



مصالح ناشی از حقوق بشر دوستانه عام المنفعه است



مبلغی گفت: هیچ دین و فرهنگی نیست که از نگاه های معطوف به حقوق بشردوستانه برخوردار نباشد و مصالح ناشی از حقوق بشر دوستانه عام المنفعه است و اگر روی اینها برنامه ریزی کرد می توان یک فعالیت فراگیرتر و فرهنگ سازتری را ایجاد کرد.



وی خاطرنشان کرد: اسلام در حد بسیار گسترده ای با ادبیات خاص خود به این موضوع به صورت ریشه ای و حقوقی پرداخته است و اگر مقایسه ای بین اسلام و سایر ادیان صورت گیرد این تمایز اسلام در نگاه حقوق بشردوستانه و بردن این نگاه به لایه های مختلف حقوقی، فکری و زندگی گروهی و اخلاقی مشاهده می‌شود.



مبلغی خاطرنشان کرد: در اسلام در زمینه استحصال و شناخت زوایای حقوق بشردوستانه کارهای زیادی انجام شده است؛ ولی آنچه باقی مانده و هنوز شناخته شده در این دین بسیار زیاد است.