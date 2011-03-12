فعالیتهای بشردوستانه در لیبی و یمن با چالش مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، پاتریک یوسف شامگاه شنبه در دیدار با حجت الاسلام مبلغی رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی اظهار داشت: ما دنبال حفظ فضای بشردوستانه در سراسر جهان هستیم ولی در برخی جاها با چالشهایی مواجه هستیم.



وی خاطرنشان کرد: در عراق و افغانستان فعالیتهای خوبی در زمینه فعالیتهای انسان دوستانه انجام شده است ولی در برخی کشورها مانند لیبی و یمن کار برای ما بسیار دشوار شده است.

وی افزود: با توجه به تحولات منطقه و افزایش خشونت علیه مردم در کشورهایی مانند لیبی نیاز به فعالیتهای بشردوستانه به شدت وجود دارد.



پاتریک یوسف با بیان اینکه سرنوشت امام موسی صدر برای همه ما مهم است، اظهار داشت: وضعیت امام موسی صدر برای همه ما مهم است و قطعا ما نیز برای روشن شدن وضعیت ایشان، تلاشهای خود را انجام خواهیم داد.



دوروتیا، دیگر عضو کمیته بین‌المللی صلیب سرخ نیز در این دیدار گفت: ما علاوه بر فعالیت‌های بشر دوستانه، فعالیتهایی را برای آگاهی عموم مردم و ترغیب آنها جهت رعایت حقوق بشردوستانه و مراعات اصول و قوانین مربوط به حقوق مجروحان و مصدومان است.

