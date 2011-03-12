470 گونه از هزار گونه گیاهی زاگرس در کهگیلویه وبویراحمد است

کریم تباشیر در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج افزود: همچنین 20 درصد از جنگلهای حوزه زاگرس در استان کهگیلویه و بویراحمد است.

وی بیان کرد: شش میلیون هکتار جنگل در زاگرس وجود دارد که بیش از یک میلیون هکتار آن در این استان قرار دارد.

مدیر کل منابع طبیعی کهگیلویه وبویراحمد اظهار داشت: 90 درصد از مساحت یک میلیون هفتصد هزار هکتاری این استان را منابع طبیعی تشکیل می دهد.

مدیرکل منابع طبیعی کهگیلویه وبویراحمد همچنین گفت: در این هفته 100هزار اصله درخت در مناطق مختلف استان توزیع شد.

وی بیان داشت: در سال گذشته بالغ بر 100هکتار جنگل کاری و توسعه فضای سبز در استان انجام گرفت و 720 هکتار از مراتع و جنگلها نیز غنی سازی شد.

تباشیر یادآور شد: پروژه های عمرانی، دام مازاد و چرای زودرس بیشترین خسارت را به منابع طبیعی در این استان وارد کرده است.

مدیر کل منابع طبیعی کهگیلویه وبویراحمد گفت: بر این اساس احیا و زادآوری مراتع و مدیریت چرا در استان در حال انجام است و هم اکنون 550 هکتار از مراتع استان مدیریت چرا می شوند.

تباشیر نسبت به فرهنگسازی رسانه ها در خصوص صیانت از منابع طبیعی تاکید کرد: حفاظت و حراست از منابع طبیعی جز با مشارکت مردم تشکل ها و سازمانها انجام نمی شود.