خوشه صنعتی ابریشم در گیلان اجرا می شود

مجید عباسیان امین در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: خوشه صنعتی ابریشم از مصوبات دور دوم سفر ریاست جمهوری به گیلان است.

وی اظهارداشت: هماهنگی لازم با مسئولان برای چگونگی اجرای بهتر این پروژه در استان انجام گرفته و شرکت شهرکهای صنعتی گیلان نیز حمایت های لازم را در این خصوص انجام خواهد داد.

این مسئول در ادامه از اخذ سند مالکیت شهرک صنعتی ماسال از سوی واحد حقوقی شرکت شهرکهای صنعتی استان خبر داد و گفت: سند مادر شهرک صنعتی ماسال که عرصه های آن از اراضی ملی است از منابع طبیعی به شرکت شهرک های صنعتی انتقال یافت.

وی همچنین با اشاره به اینکه این شهرک دارای 20هکتار عرصه است، اظهارداشت: کارهای قانونی برای اخذ سند تفکیکی این شهرک نیز در دست اقدام است.

مدیرعامل شهرکهای صنعتی گیلان گفت: توسعه صنعت، بستر مناسبی را برای ایجاد اشتغال فراهم می ‌آورد و بقاء و توسعه پایدار نیز تنها در گرو ایجاد اشتغال است.

وی بر اهمیت روز افزون تولید و صنعت در استان تاکید کرد و افزود: تامین زمین با زیرساخت های مورد نیاز موجب تجمیع سرمایه گذاران، یکسان سازی خدمات رسانی و کنترل آلودگی خواهد شد.

عباسیان امین اظهارداشت: استقرار صنایع در شهرکهای صنعتی به غیراز بهبود وضعیت زیست محیطی مزایای زیادی برای صنایع دارد که از جمله این مزیت ها می توان به کاهش هزینه های سرمایه گذاری به دلیل وجود زیرساخت های مورد نیاز، عدم نیاز به دریافت مجوزهای جداگانه از ادارات مختلف و صدور رایگان و در اسرع وقت مجوزهای ساخت و ساز و پایان کار اشاره کرد.

وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر مسئولیت سیاست گذاری، سازماندهی، پشتیبانی، نظارت و حمایت از ایجاد و توسعه صنایع کوچک و فراهم آوردن زمینه استقرار آنها در شهرکهای صنعتی بر عهده سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران قرار دارد.

مدیرعامل شهرکهای صنعتی گیلان یادآورشد: این سازمان با هدف ایجاد هماهنگی و استفاده مطلوب از امکانات زیربنایی و ارائه خدمات مناسب به متقاضیان سرمایه گذاری تشکیل شده است.