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۲۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۰۹

بهره‌برداری از آگلومراسیون ذوب آهن با 200 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری

مدیر عامل ذوب آهن اصفهان گفت: آگلومراسیون ذوب آهن اصفهان با حدود 200 میلیارد تومان سرمایه گذاری تا پایان اسفند به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، صفر علی براتی با بیان این مطلب افزود: ذوب آهن برای ساخت نیروگاه نیز اقدام کرده است که خرداد سال آینده واحد اول 55 مگاواتی و در شهریور 90 واحد دوم آن با توان 55 مگاوات راه اندازی می شود.

وی افزود: برنامه تولید سال آینده دو میلیون و 800 هزار تن مانند امسال است چراکه کوره شماره دو این کارخانه سال آینده تعمیر و نوسازی می شود و محدودیت در ذوب را ایجاد می کند.

مدیر عامل شرکت سهامی ذوب آهن در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در شرایط فعلی، ذوب آهن اصفهان مصمم است با تکمیل واحدهای در دست اجرا و طرح های مطالعه شده و همچنین حمایت های وزارت صنایع و معادن ظرفیت تولید فولاد خام خود را به 5 میلیون تن در سال برساند.

براتی افزود: در سال جاری تولید فولادخام ذوب آهن به 2 میلیون و 700 هزار تن و محصولات فولادی به 2 میلیون و 750 هزار تن می رسد. وی همچنین گفت: در شرایط فعلی حدود 600 هزار تن مذاب مازاد در ذوب آهن داریم که در طرح جدید از آن استفاده خواهیم کرد.

مدیر عامل ذوب آهن اصفهان افزود: کوره بلند شماره سه ذوب آهن در سال 88 راه اندازی شد و آگلومراسیون نیز تا پایان سال جاری راه اندازی و به تولید می رسد واحد نیروگاه در نیمه اول سال آینده و بخش کک سازی طرح توازن نیز در نیمه دوم سال 90 به بهره برداری خواهد رسید.

کد مطلب 1272328

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