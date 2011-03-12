به گزارش خبرگزاری مهر، صفر علی براتی با بیان این مطلب افزود: ذوب آهن برای ساخت نیروگاه نیز اقدام کرده است که خرداد سال آینده واحد اول 55 مگاواتی و در شهریور 90 واحد دوم آن با توان 55 مگاوات راه اندازی می شود.

وی افزود: برنامه تولید سال آینده دو میلیون و 800 هزار تن مانند امسال است چراکه کوره شماره دو این کارخانه سال آینده تعمیر و نوسازی می شود و محدودیت در ذوب را ایجاد می کند.

مدیر عامل شرکت سهامی ذوب آهن در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در شرایط فعلی، ذوب آهن اصفهان مصمم است با تکمیل واحدهای در دست اجرا و طرح های مطالعه شده و همچنین حمایت های وزارت صنایع و معادن ظرفیت تولید فولاد خام خود را به 5 میلیون تن در سال برساند.

براتی افزود: در سال جاری تولید فولادخام ذوب آهن به 2 میلیون و 700 هزار تن و محصولات فولادی به 2 میلیون و 750 هزار تن می رسد. وی همچنین گفت: در شرایط فعلی حدود 600 هزار تن مذاب مازاد در ذوب آهن داریم که در طرح جدید از آن استفاده خواهیم کرد.

مدیر عامل ذوب آهن اصفهان افزود: کوره بلند شماره سه ذوب آهن در سال 88 راه اندازی شد و آگلومراسیون نیز تا پایان سال جاری راه اندازی و به تولید می رسد واحد نیروگاه در نیمه اول سال آینده و بخش کک سازی طرح توازن نیز در نیمه دوم سال 90 به بهره برداری خواهد رسید.