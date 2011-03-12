شبکه آبرسانی فضای سبز 13 شهر هرمزگان طراحی شد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، محمد صادق پور با اشاره به اینکه سال 89 مطالعات مربوط به طراحی شبکه آبرسانی فضای سبز 13 شهر از شهرهای استان هرمزگان انجام شده و در حال حاضر مطالعات تمامی این طرحها در مراحل پایانی قرار دارد، گفت: تعدادی از این طرحهای مطالعاتی به تایید پژوهشکده مدیریت شهری و روستایی سازمان شهرداریها نیز رسیده است.

صادقی پور افزود: با تصویب این طرحها و اختصاص بودجه از طرف سازمان شهرداریها و دهیاری های وزارت کشور، عملیات اجرایی این پروژه ها آغاز می شود.

وی خاطرنشان کرد: در کنار طرحهای مطالعاتی فوق، طرحهای مربوط به هدایت و دفع آبهای سطحی 10 شهر از شهرهای استان با اعتباری بالغ بر پنج میلیارد ریال در مرحله مطالعاتی می باشد، همچنین طرحهای مطالعاتی ساماندهی و ایمن سازی هندسی و اصلاح معابر در شهرهای بندرلنگه، قشم، میناب و حاجی آباد با اعتباری بالغ بر یک میلیارد ریال در دست بررسی است.

به گفته صادق پور این واحد پیگیری جذب اعتبارات و نظارت فنی بر پروژه های احداث ایستگاه آتش نشانی شهرهای فارغان، بیکاه، هشبندی، هرمز، کوشکنار و رویدر را نیز در سال 89 در دستور کار خود داشته که با جذب اعتبارات مورد نیاز این طرحها، ایستگاههای آتنش نشانی در این شهرها به بهره برداری رسیده است.

صادقی پور با اشاره به ضرورت تهیه عکسهای هوایی از شهرهای استان، تصریح کرد: در حال حاضر عکسهای هوائی و ماهواره ای 16 شهر استان تهیه شده که عکس هوایی پنج شهر بندرچارک، هرمز، فین، رودان و سیریک با اعتباری بالغ بر چهار میلیارد ریال، فرایند تبدیل عکس هوایی به نقشه آنها نیز انجام و تحویل شهرداریها شده است.