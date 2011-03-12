به گزارش خبرنگار مهر،‌ سیدمحمد حسینی در این گردهمایی که شنبه 21 اسفندماه در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر برگزار شد این گردهمایی را به فال نیک گرفت زیرا نوید بخش سال خوبی برای تئاتر ایران با مشخص شدن برنامه‌ها در بخش نمایش خواهد بود.



وی در جمع مدیران کل، رؤسای انجمن‌‌های هنرهای نمایشی و سرپرست‌های گروههای نمایشی کشور با اشاره به سفرهای استانی گفت: بسیاری از دوستان گلایه داشتند و درخواست داشتند به گروههای نمایشی شهرستان اهمیت بیشتری داده شود. آثار نشان می‌دهد جوانان با انگیزه و مستعدی در شهرستان‌ها حضور دارند تا از تجربیات پیشکسوتان تئاتر استفاده کرده و شور و حالی به تئاتر ایران ببخشند.



وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نبود زیر ساخت‌ها و امکانات کافی و استفاده نکردن از تمام ظرفیت‌ها را دلایلی برای آمار اندک فعالیت‌ها در حوزه تئاتر شهرستان دانست و یادآور شد: تنها وزارت فرهنگ و ارشاد نباید در نقش حامی باشد بلکه باید تمام نهادها و سازمان‌ها از هنر بخصوص تئاتر حمایت کنند. تمامی مقامات کشور بخصوص رئیس جمهوری تأکید دارند از امکانات موجود به خوبی استفاده شود زیرا در دولت ایشان بخشی‌نگری معنایی ندارد.



حسینی با اشاره به اطلاع همه مسئولین و مدیران و هنرمندان از کمبودها معتقد است باید از امکانات موجود در نهادها و مراکز مختلف استفاده شود. وی این خواسته را خواسته دولت دهم ذکر کرد که باید مطالبه جدی همه هنرمندان تئاتر باشد.

وی هر حرکت جدیدی را دارای اشکالاتی دانست که به مرور زمان مرتفع می‌شود. به گفته وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی باید از حرکاتی نظیر مستقر کردن گروههای نمایشی و شناسنامه‌دار کردن آن‌ها حمایت شود و در برخورد با اینگونه اقدامات و حرکات آیه یأس خوانده نشود.



وی با اشاره به همیت و غیرت هر کشوری بر فرهنگ خود حتی اگر آمیخته با خرافات باشد تأکید کرد: وقتی دیگران این حد تعصب بر فرهنگ خود دارند چرا ما نسبت به فرهنگ خود اهتمام لازم را نداشته باشیم. ایرانیان حتی قبل از اسلام هم اهل فرهنگ و هنر بودند. باید از تمام ظرفیت‌ها برای معرفی فرهنگ خود به جهانیان استفاده کنیم.



وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی معتقد است در کنار پرداختن به فرهنگ خود می‌توان آثار اندیشمندان سایر نقاط را هم مورد استفاده قرار داد. حسینی گفت: برخی آثار تئاتر ما برای زبدگان و فرهیختگان است اما باید برخی آثار هم برای توده مردم تولید و اجرا شوند. البته منظور حرکت به سمت ابتذال و سطحی‌نگری نیست. کار هنرمند باید به گونه‌ای باشد که طیف گسترده‌ای از مردم را تحت تأثیر و پوشش قرار دهد.



وی تفکر مستغنی شدن و نداشتن نیاز به مطالعه را آفتی برای هنرمندان دانست و گفت: کسی که هدایت جامعه را بر عهده دارد و می‌خواهد از مردم گامی جلوتر باشد باید مطالعه کند و به داشته‌های خود بسنده نکند.



حسینی با اشاره به وجود ایران ستیزی در کشورهای غربی تأکید کرد: باید در آثارمان نظام سلطه را زیر سؤال ببریم.



در ادامه این نشست که حسین مسافرآستانه مدیر کل هنرهای نمایشی و داود رشیدی از دیگر چهره‌های شناخته شده حضور داشتند، حمید شاه‌آبادی معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی عزم وزارت فرهنگ و ارشاد را برای حمایت از تئاتر شهرستان‌ بیش از پیش دانست.



وی وجه متمایز تئاتر با سایر هنرها علاوه بر اینکه تئاتر مادر هنرهاست، میزان تأثیرپذیری و تأثیرگذاری تئاتر دانست و گفت: صحنه اجرا تعاملی دو سویه برای هنرمند و تماشاگر تئاتر ایجاد می‌کند و مفاهیم و موضوعات خلق شده بر صحنه سال‌ها در ذهن مخاطب می‌ماند. در تئاتر صحنه و مخاطب درگیرند و مخاطب در تئاتر عنصر غیر فعال نیست. گامی که در تئاتر برداشته می‌شود منحصر به تئاتر است.



معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی معتقد است برای داشتن تئاتر خوب و جریان ملی در تئاتر کشور باید از پراکندگی جلوگیری کرد تا تئاتر بتواند بخش عمده‌ای از سبد خانوار را به خود اختصاص دهد. شاه‌آبادی گفت: طرح مد نظر معاونت هنری استقرار گروههای نمایشی در فضای کالبدی تئاتر کشور است. استقرار گروهها در فضای کالبدی تئاتر کشور به بقای گروهها کمک می‌کند.



وی معتقد است دولت نباید تنها حامی تئاتر کشور باشد و البته باید بزرگترین حامی تئاتر ایران باشد. معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تأکید کرد: سقف حمایت از جشنواره‌ها ثابت خواهد ماند تا زمانی که اجرای عمومی آثار بتواند نقش آفرین باشد. برای این امر باید کانون توجه خود را بر تخصصی کردن گروه‌ها بگذاریم.



شاه‌آبادی با تأکید بر نقش تئاتر در کاهش آسیب‌های اجتماعی یادآور شد: تعداد بالای اجرای موفق آثار نمایشی بهتر از اجرای مدام کارهای جدید است.