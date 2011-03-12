19 هزار نفر در کانونهای مساجد گلستان عضویت دارند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مهدی بیکی صبح شنبه در آیین تجلیل از کانونهای فعال استان افزود: تا سال 84 و قبل از روی کار آمدن دولت نهم و دهم، 52 کانون فرهنگی هنری مساجد در استان فعالیت می کرد ولی از سال 84 تا کنون 167 کانون فرهنگی هنری در استان فعالیت می کنند.

وی، با بیان اینکه تا سال 84، 14 کتابخانه در کانون های مساجد استان فعالیت داشت، افزود: در حال حاضر این کتابخانه ها با رشد 257 درصدی به 80 کتابخانه رسیده است.

وی، با اشاره به اقدامات دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد گلستان در سال جاری، گفت: اهدای 31 هزار و 368 جلد کتاب با ارزش ریالی یک میلیارد و 695 میلیون و 720 هزار ریال از مهمترین اقدامات این دبیرخانه در سال جاری است.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد گلستان خاطرنشان کرد: کانون های مساجد به همت اعضاء و مسئولان و فعالان توانست در سال 86 به عنوان دبیرخانه نمونه مطرح شود و در سال 87 به عنوان 10 دبیرخانه شایسته تقدیر انتخاب شد.

وی، کار فرهنگی در کانون های فرهنگی هنری مساجد را توام با عمل گرایی دانست و گفت: اعضای کانون ها با برنامه های خود در صدد رشد معنوی و سطح معلومات خود هستند.

بیکی افزود: کار فرهنگی در کانون ها با ادبیات بومی و با نوع نگرش به فرهنگ بومی و با منطق و استدلال همراه است.

وی ادامه داد: کار فرهنگی در کانون ها نیازمند روح بزرگی است که در مبارزه با منکرات صورت می گیرد.

بیکی یادآور شد: کار فرهنگی در کانون ها به نوعی است که هیچ اراده برتر و بلندپروازی در بچه های کانون ملاحظه نمی شود.

وی گفت: 11 کانون تخصصی و 20 هسته پژوهشی در استان فعالیت می کنند.