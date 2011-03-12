برگزاری نمایشگاه نقاشی هوالجمیل در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، این نمایشگاه 22 اسفند جاری برپا شده و تعداد آثار به نمایش گذاشته شده در این نمایشگاه 30 اثر بوده که با ظرافت و دقت خاص خلق شده است.

مهرداد محمدپور ابداع کننده خط مبارک سبحان و نقاشی خط هوالجمیل تاکنون 20 نمایشگاه انفرادی و 15 نمایشگاه گروهی برگزار کرده است.

هنرها و نمایشگاه های مذهبی گونه ای نمایش ایمانی بوده که باعث خلق شگفت ترین آثار ماندگار در طول تاریخ خواهد شد چرا که نیت پاکی که در خلق این نوع آثار در قالب جسم و روح هنرمند ایجاد می شود ایمان هنرمند را قوی خواهد کرد و لحظاتی با ارزشی خواهد بود که همیشه بیادگار خواهد ماند.

این نمایشگاه در تالار هنرهای معاصرعمارت شهرداری تبریز با همکاری موسسه فرهنگی هنری نغمه آفرینش تا 22 اسفند برپا است.