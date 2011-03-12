هزینه 100 میلیونی مجروح چشمی در چهارشنبه آخر سال

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر امین الله نیک اقبالی روز شنبه در نشست خبری آسیبهای چشمی ناشی از حوادث چهارشنبه آخر سال که در محل انجمن اشک برگزار شد، گفت: ترمیم و درمان آسیبهای چشمی هزینه های سنگینی را متوجه نظام سلامت کشور و فرد آسیب دیده می کند.

وی با عنوان این مطلب که یک مجروح چشمی باید تا آخر عمر برای درمان چشم خود هزینه کند، افزود: البته چشم او هیچ گاه مثل اول نمی شود و چه بسا که بینایی خود را از دست بدهد.

این متخصص و جراح چشم پزشکی به عفونتهای ناشی از آسیبهای چشمی اشاره کرد و گفت: یک مجروح چشمی تا آخر عمر می بایست چند عمل انجام دهد و این مسئله علاوه بر اینکه مشکلاتی را برای او به دنبال دارد، هزینه زیادی نیز می بایست بپردازد.

نیک اقبالی با عنوان این مطلب که خطرات چهارشنبه آخر سال در سالهای دور وجود نداشت، ادامه داد: اثر تخریبی در چشم بیشتر از سایر اعضای بدن است که در چهارشنبه آخر سال اتفاق می افتد.

این استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران با توصیه به خانواده ها برای جلوگیری از رفتارهای مخاطره آمیز فرزندانشان در چهارشنبه آخر سال، افزود: بایستی برخورد ریشه ای با تولیدکنندگان و توزیع کنندگان موادمحترقه خطرناک صورت بگیرد.

وی با اشاره به آماده باش حداقل چهار مرکز درمانی برای پذیرش مجروحان چشمی در چهارشنبه آخر سال در تهران، ادامه داد: تسریع در رساندن مجروح به بیمارستان، تاثیر زیادی در بهبودی فرد آسیب دیده دارد.

نیک اقبالی به تشریح وضعیت مجروحان چشمی در سنین مختلف اشاره کرد و افزود: افراد زیر 10 سال علاوه بر صدمات چشمی دچار تنبلی چشم نیز می شود.

رئیس هیئت مدیره انجمن چشم پزشکی با اشاره به آسیب بافتهای چشم در حوادث چهارشنبه آخر سال، گفت: ناهنجاری در پلک منجر به خشکی چشم می شود.

وی با بیان اینکه آسیب به قرنیه چشم به هیچ وجه با عینک و لنز به حالت اول بر نمی گردد، افزود: اگر شبکیه آسیب ببیند امکان برگشت به حالت اول وجود ندارد.