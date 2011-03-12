به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مراسم جواد مولانیا مجری، از عارفه عباسی عروسک‌گردان عروسک چرا دعوت کرد تا روی سن بیاید و از عادل بزدوده تقدیر کند.

- بزدوده بعد از پخش بخش‌هایی از مجموعه "قصه‌های تا به تا" ضمن قدردانی از برگزارکنندگان این مراسم گفت: دوستان در کار تولید زحمات زیادی می‌کشند. به ویژه دوستانی که در بخش فنی هستند. او در ادامه از کارگردانان فنی همچون ایلخان، امین، محمدیان و ... یاد کرد.

- راد گوینده و مجری شبکه تهران دیگر مهمانی بود که به روی سن دعوت شد تا از ناهید امیریان تقدیر کند. امیریان بعد از پخش بخش‌هایی از کارتون "پنیوکیو" خطاب به حاضران گفت: 50 سالی است که برای شما مردم عزیز خدمت می‌کنم. من در کارتون "پینوکیو" به جای جینا حرف می‌زدم و همیشه راهنمای پینوکیو بودم. امیدوارم بتوانم راهنمای شما عزیزان هم باشم.

- علیرضا رئیسی بازیگر مجموعه "دنیای شیرین" در ادامه مراسم "بچه‌های دیروز" به روی سن آمد و از بهروز بقایی تقدیر کرد.

- بهروز بقایی با حالتی خاص روی سن آمد. او کاملاً دستهایش را باز کرده بود و آرام آرام به سمت علیرضا رئیسی آمد. مردم با استقبال گرم او را همراهی می‌کردند. او گفت: من از برگزارکنندگان این مراسم تشکر ویژه می‌کنم، چرا که حضور در کنار این همه هنرمند لذتبخش است.

- در بخش دیگر از مراسم از داود منفرد دعوت شد تا روی سن بیاید. او خاطره‌ای بامزه را برای حاضران تعریف و از تورج نصر تقدیر کرد.

- نصر در این مراسم گفت: سال‌ها است که به مردم خدمت کردم و اگر عمری هم باشد باز هم خدمت می‌کنم. من کوچک همه بچه‌ها هستم.

- پخش بخش‌هایی از کارتون جیمبو از دیگر بخش‌های این مراسم بود.

- در بخشی از این مراسم پلاتوی تولیدی با بازی مهرداد نظری یا همان حسنی معروف پخش شد که صحبت‌های بامزه او حاضران را به خنده انداخت. با تمام شدن صحبت او مجری از نظری دعوت کرد تا روی سن بیاید.

- او وقتی به روی سن آمد، تاکید کرد که بچه است و درباره خاطرات‌ کودکی‌اش صحبت می‌کرد که چگونه عکس هنرمندان بزرگ را در اتاقش می‌زده و از آنها با عنوان غول‌های سینما یاد کرد.

- مهرداد نظری بر خلاف تمام کسانی که به روی سن دعوت می‌شدند تا از هنرمندان تقدیر کنند، اعلام کرد متنی که برای هنرمندی که قرار بود تقدیر شود را نمی‌خواند: قرار است از هنرمندی تقدیر کنم که غول سینمای ایران است و نمی‌توان در وصف او حرفی زد. او در ادامه از بهرام شاه‌محمدلو به عنوان غول سینمای ایران یاد و تقدیر کرد.

- وقتی شاه محمدلو روی سن آمد مهرداد نظری خم شد تا دست او را ببوسد، اما شاه محمدلو نگذاشت. در ادامه شاه‌محمدولو از ابراز محبت حاضران و برگزارکنندگان مراسم قدردانی کرد. بعد از صحبت‌های او برنامه "آقای حکایتی" پخش شد.

- بهرام عظیمی از دیگر مهمانانی بود که روی سن دعوت شد. او در این جشن گفت: قبل از اینکه روی سن بیایم به آقای بادکوبه گفتم وقتی روی سن رفتم تو برای من نیم خیز شو، چون کسی من را با این ظاهر لاغر نمی‌شناسد. ممنون هستم که او کاملاً از جایش بلند شد.

- بعد از این صحبت حاضران از جای خودشان بلند شدند و عظیمی در حالی که هیجان زده شده بود، گفت: خواهش می‌کنم بنشینید. خواهش می‌کنم من را شرمنده نکنید.

- حاضران چند دقیقه‌ای بهرام عظیمی را تشویق کردند. او در ادامه گفت: این مراسم دکور زیبایی دارد. ای کاش تصاویری که پخش می‌شد سیاه و سفید بود. یادش به خیر که در زمان گذشته آنتن‌های خانه این طور بود. در آن زمان دو کانال بیشتر نداشتیم و مثل الان نبود که 2000 کانال داشته باشیم. آن هم کانال‌هایی که بی‌تربیتی است!

عظیمی بعد خطاب به حاضران تاکید کرد که ما ماهواره نداریم. او در ادامه مراسم از بهروز یغمائیان تقدیر کرد. یغمائیان در این مراسم گفت: یادش بخیر در آن سال‌ها که سریال خارجی می‌دیدم پیش خودم می‌گفتم که ای کاش ما هم بتوانیم اینگونه سریال بسازیم و حالا خوشحالم کارهای خوبی می‌سازیم.

- در ادامه مراسم از کاوه تهیه‌کننده برنامه "رنگین کمان" دعوت شد تا از پروین شمشکی تهیه‌کننده تقدیر کند. شمشکی در این مراسم گفت: من 36 سال کار کرده‌ام، اما باز هم احساس می‌کنم دین خود را ادا نکردم. وی از زحمات مسعود احمدی مدیر شبکه تهران تقدیر کرد.

- در ادامه مراسم علی تفرشی خواننده ترانه‌ای را اجرا کرد و بعد از هوشنگ مرادی کرمانی تقدیر کرد. البته به دلیل بیماری کرمانی پسرش روی سن آمد و تندیس پدرش را گرفت.

- در پایان این مراسم جواد مولانیا مجری اعلام کرد قرار بود به آزاده پورمختار، ایرج طهماسب و حمید جبلی هم تندیس اهدا شد، اما آنها در برنامه حضور نداشتند.

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پایان