باشگاه کاربران تبیان زنجان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، امیرحسین اکبری صبح شنبه در جمع خبرنگاران افزود: کاربران تبیان زنجان با عضویت عادی خود قادرند بصورت رایگان با استفاده از فضای میان بر کاربری خود به تعداد نامحدود ارسال مطلب به نام خود داشته باشند و باشگاه کاربران بهترین فرصت برای معرفی نوشته ها و یا منتخب مطالب ارسالی کاربران به هزاران بازدید کننده روزانه تبیان زنجان است.

اکبری اظهارداشت: طبق برنامه ریزی های قبلی، باشگاه کاربران تبیان زنجان یکی از بخش های جذاب مدنظر تبیان زنجان بود که با رویکرد تعامل مستقیم با کاربران، اختصاص وب سایت ویژه ای برای کاربران به ویژه کاربران ثبت مطالب روزانه تبیان زنجان، انسجام بخشی به محتوای ارسالی کاربران و مدیریت هدفمند آن ایجاد شد.

لازم به یادآوری است در این بخش از تبیان زنجان، بازدیدکنندگان می توانند جدید ترین محتوای ارسالی کاربران دیگر در کنار موضوعات طبقه بندی شده، برترین کاربران هر ماه، پربیننده ترین مطالب کاربران، مطالب منتخب، مطالب ستاره دار و آخرین خبر های امور کاربران را مشاهده نمایند.

برای مشاهده وب سایت اختصاصی باشگاه کاربران تبیان زنجان می توانید به آدرس http://tebyan-zn.ir/karbaran.html مراجعه و با انبوهی از محتوای کاربردی مواجه شوید.