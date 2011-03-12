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۲۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۲۴

در آستانه پنج شنبه آخر سال/

ایستگاههای دوچرخه در بهشت زهرا (س) ایجاد شد

ایستگاههای دوچرخه در بهشت زهرا (س) ایجاد شد

شهردار منطقه 8 با اشاره به نزدیک شدن به پنج شنبه آخر سال از استقرار 4 ایستگاه دوچرخه برای استفاده شهروندان جهت زیارت اهل قبور در بهشت زهرا(س) خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی شادالوئی با اعلام این مطلب گفت: با توجه به افزایش حجم بار ترافیک و کاهش آلودگی هوا در روز پنج شنبه آخر سال و به منظور رفاه حال شهروندان، ایستگاههای دوچرخه در بهشت زهرا (س) مستقر شدند.

وی افزود: ایستگاههای دوچرخه منطقه 8 در قطعه شهدا، محوطه صحن حرم مطهر امام خمینی (ره)، ایستگاه مترو حرم امام (ره)و درب شرقی بهشت زهرا (س) آماده ارائه خدمات به شهروندان جهت تردد آسان هستند.

شهردار منطقه 8 با اشاره به استقرار 300 دستگاه دوچرخه در این ایستگاهها گفت: امیدوارم بتوانیم با این اقدام اندکی از ترافیک پنج شنبه آخر سال را کاهش دهیم.

وی در ادامه به طرح افزایش خانه های دوچرخه در نقاط پر تردد شرق تهران اشاره کرد و افزود: در حال حاضر تعداد 46 خانه دوچرخه در سطح منطقه 8 مشغول فعالیت هستند و افزایش خانه های دوچرخه در سال 90 در دستور کار شهرداری منطقه قرار دارد.

شادالوئی گفت: اکنون روزانه حدود هزار نفر از شهروندان شرق تهران جهت تردد سفرهای درون شهری از دوچرخه استفاده می کنند.

کد مطلب 1272341

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