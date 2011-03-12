کسری حقوق کارمندان دستگاه های دولتی زنجان ابلاغ می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، علی اکبر کریمی صبح شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی زنجان، با بیان اینکه 95 درصد اعتبارات هزینه ای مربوط به حقوف کارمندان ابلاغ شده است افزود: با توجه به کسری هایی که بیشتر دستگاه های اجرایی استان در رابطه با حقوق کارمندان داشتند، با تمهیدات اندیشیده شده این میزان کسری تا دو روز آینده ابلاغ می شود.

کریمی با اشاره به تخصیص سایر اعتبارات استان گفت: طی 12 ماهه امسال اعتبارات تملک دارایی و سرمایه ای در بخش دو درصد درآمدهای حاصل از نفت و گاز صد در صد ابلاغ شد و نیز شاهد تخصیص 83 درصدی در بخش سایر اعتبارات استان بوده ایم.

وی از ابلاغ 72 درصدی اعتبارات طرح های استانی مصوب قانون از محل منابع عمومی خبر داد.

معاون برنامه ریزی استاندار زنجان با اشاره به ماده 234 قانون برنامه پنجم توسعه کشور خاطر نشان کرد: بر اساس این ماده تا پایان برنامه پنجم توسعه باید وابستگی هزینه های جاری به درآمدهای حاصل از نفت و گاز به صفر برسد.

کریمی رشد متوسط هشت درصدی تولید ناخالص داخلی، کاهش نرخ بیکاری و رسیدن آن به هفت درصد، کاهش پس انداز و سرمایه گذاری و کاهش ضریب جینی (کاهش اختلاف طبقاتی) تا 35 درصد از دیگر بندهای این ماده است.

وی اظهار داشت: ارتقای شاخص های توسعه روستایی، تشویق مهاجرت معکوس، بهسازی و نوسازی روستایی و پوشش صد در صدی بیمه های روستایی نیز از موارد مطرح شده در ماده 194 است.

معاون برنامه ریزی استاندار زنجان یادآور شد: بر اساس ماده 178 قانون پنجم توسعه، شورای برنامه ریزی و توسعه در استان ها به ریاست استاندار هر استان و عضویت مدیران کل و رؤسای سازمان های استانی که نمایندگی وزارتخانه ها را به عهده دارند، معاون برنامه ریزی، مدیرکل تربیت بدنی، رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، مدیرکل حفاظت محیط زیست، فرمانداران بر حسب مورد و فرمانده بسیج استان خواهد بود.

کریمی با بیان اینکه این ترکیب شورای برنامه ریزی استان از ابتدای سال آینده خواهد بود افزود: جهت افزایش اختیارات شهرستان ها در چهارچوب وظایف شورا نیز کمیته برنامه ریزی شهرستان به ریاست فرمانداران و اعضای متناظر با کمیته استانی در شهرستان ها تشکیل می شود.

وی به کاهش وزارتخانه ها در برنامه پنجم توسعه اشاره کرد و یادآور شد: با توجه به اینکه تعداد وزارتخانه ها از 21 به 17 وزارتخانه کاهش خواهد یافت لذا اعضای شورای برنامه ریزی نیز به تعداد نمایندگان وزارتخانه های موجود خواهد بود.