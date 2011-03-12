استان زنجان دارای رتبه 15 در بخش صنعت است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد علی عابدینی صبح شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی استان زنجان به تشریح برنامه راهبردی توسعه بخش صنعت و معدن استان زنجان پرداخت و افزود: با توجه به اینکه آمار سه ساله اخیر صنعت و معدن به صورت جزئی مشخص نیست به نظر می رسد جایگاه بدتری در بخش صنعت داشته باشیم.

عابدینی ادامه داد: بر طبق سند راهبردی تدوین شده، شاخص صنعتی و معدنی استان زنجان باید تا پایان برنامه پنجم توسعه در سال 94، دو رتبه ارتقا یابد که بر اساس دستور استاندار محترم، به ارتقای پنج رتبه تغییر یافت.

وی به سرمایه گذاری در بخش صنعت استان اشاره کرد و اظهار داشت: بر اساس آمار موجود، میزان سرمایه گذاری در بخش صنعت استان از سال 79 تا سال 86 به طور متوسط 25 درصد بوده که این میزان بالاتر از میانگین کشوری با 15 درصد است.

مدیرکل صنایع و معادن استان زنجان، مساحت اراضی واگذار شده در شهرک های صنعتی را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: از سال 79 تا سال 87 به طور متوسط 24 درصد اراضی استان به شهرک های صنعتی واگذار شده و این در حالی است که متوسط مساحت واگذاری شده در کشور 15 درصد بوده است.

عابدینی خاطر نشان کرد: برای رسیدن به اهداف توسعه ای بخش صنعت و معدن سه موضوع استراتژیک بهره عوامل تولید، سرمایه گذاری و خدمات فنی مهندسی مد نظر قرار گرفته است.

وی افزود: در این راستا مقرر شده تا با افزایش بهره وری، جذب سرمایه گذار، ایجاد ارتباط میان صنعت و دانشگاه و افزایش توانمندی های فنی و مهندسی استان به این اهداف نائل شویم.

مدیرکل صنایع و معادن استان زنجان تصریح کرد: جهت دست یافتن به توسعه بخش صنعت و معدن استان، نیاز به منابع ملی و استانی، منابع مالی سازمان های توسعه ای، تسهیلات منابع بانکی به ویژه بانک صنعت و معدن و استفاده از پس اندازها و مشارکت های مردمی وجود دارد.