اثر عکاس مشهدی برگزیده جشنواره ساتیریکن لهستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه خبری حوزه هنری اثر سعید ربیع‌زاده از هنرمندان عکاس حوزه هنری خراسان رضوی به عنوان اثر برگزیده بخش عکس ساتیریکن لهستان در سال 2011 معرفی شد.

جشنواره و نمایشگاه ساتیریکن از سال ۱۹۷۷ میلادی آغاز به کار کرده و نحوه برگزاری، میزان جوایز، طراحی ویژه لوح‌ها و تندیس، سابقه طولانی و نظم در برگزاری، ساتیریکون را به یکی از محبوب ترین مسابقات دنیا تبدیل کرده است.

نمایشگاه بین‌المللی ساتیریکن در حال حاضر یک مسابقه نامحدود ویژه کارتونیست‌ها، گرافیست‌ها، نقاشان، پیکرتراشان، پوسترسازان و عکاسان است. هر سال صدها اثر از هنرمندان کشورهای مختلف برای شرکت در جشنواره "ساتیریکن" ارسال می‌شود.