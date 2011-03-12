  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۲۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۲۱

اثر عکاس مشهدی برگزیده جشنواره ساتیریکن لهستان شد

اثر عکاس مشهدی برگزیده جشنواره ساتیریکن لهستان شد

عکسی از سعید ربیع‌زاده عکاس حوزه هنری خراسان رضوی به عنوان اثر برگزیده جشنواره ساتیریکن لهستان انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه خبری حوزه هنری اثر سعید ربیع‌زاده از هنرمندان عکاس حوزه هنری خراسان رضوی به عنوان اثر برگزیده بخش عکس ساتیریکن لهستان در سال 2011 معرفی شد.

جشنواره و نمایشگاه ساتیریکن از سال ۱۹۷۷ میلادی آغاز به کار کرده و نحوه برگزاری، میزان جوایز، طراحی ویژه لوح‌ها و تندیس، سابقه طولانی و نظم در برگزاری، ساتیریکون را به یکی از محبوب ترین مسابقات دنیا تبدیل کرده است.

نمایشگاه بین‌المللی ساتیریکن در حال حاضر یک مسابقه نامحدود ویژه کارتونیست‌ها، گرافیست‌ها، نقاشان، پیکرتراشان، پوسترسازان و عکاسان است. هر سال صدها اثر از هنرمندان کشورهای مختلف برای شرکت در جشنواره "ساتیریکن" ارسال می‌شود.

کد مطلب 1272346

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها