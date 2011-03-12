148 میلیون دلار کالا از گمرک همدان صادر شد

محمد مهدی فرشچی موحد در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: سهم بخش صنعت، کشاورزی و معدن به ترتیب 55، 31 و 50 میلیون دلار بوده است.

فرشچی موحد افزود: میزان صادرات کالا از گمرک این استان نسبت به مدت مشابه در سال گذشته از لحاظ ارزشی و وزنی کاهش داشته است.

وی علت کاهش میزان صادرات را تعطیلی دو ماهه یکی از خطوط تولیدی کارخانه سیمان عنوان کرد و گفت: سیمان به عنوان مهمترین کالای صادراتی این استان31 درصد از صادرات استان را به خود اختصاص داده است.

وی اضافه کرد: ارزش صادرات سیمان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 45 درصد کاهش داشته است.

رئیس سازمان بازرگانی استان همدان علت کاهش ارزش دلاری صادارت محصولات بخش کشاورزی را کاهش شدید صادرات سیب زمینی عنوان کرد و افزود: 839 هزار دلار سیب زمینی در 11 ماه سالجاری از این استان صادر شده است که این رقم در مدت مشابه سال گذشته 9 میلیون و 529 هزار دلار بوده است.

وی علت کاهش چشمگیر صادارت سیب زمینی را وضع تعرفه واردات بین پنج تا 25 درصد از سوی کشور عراق بر محصولات ایرانی ذکر کرد.

فرشچی موحد در ادامه از درنظر گرفتن بسته های حمایتی صادراتی به منظور جبران هزینه های ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها برای صادر کنندگان خبر داد و گفت: هدف از تهیه این بسته‌ها را تنظیم بازار و حمایت از تولید کننده در برابر تاثیرات احتمالی قانون هدفمندی یارانه‌ها عنوان کرد.

وی گفت : تدوین بسته های حمایتی در افزایش صادرات، قدرت رقابت تولیدات داخلی و خارجی و حفظ بازارهای صادارتی تاثیر گذار است.