  1. هنر
  2. سایر
۲۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۰۵

در گفتگو با مهر عنوان شد:

رئیس اداره آموزش سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی منصوب شد

رئیس اداره آموزش سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی منصوب شد

سعیدعلی اوسطی به عنوان رئیس جدید اداره آموزش سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی منصوب شد.

محمدرضا دهشیری معاون پژوهشی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: با توجه به برنامه‌های آتی سازمان برای ارتقای سطح علمی کارکنانش سعیدعلی اوسطی به عنوان رئیس اداره آموزش این سازمان منصوب شد.

وی افزود: پیش از این اداره آموزش زیر نظر معاونت اداری و مالی سازمان بود ولی با توجه به هدف‌گذاری‌های جدید سازمان برای محقق کردن برنامه‌های علمی خود، بخش محتوایی این اداره به معاونت پژوهشی سازمان واگذار شد و این انتصاب هم در همین راستا صورت گرفته است.

دهشیری درباره فعالیت‌های اداره مذکور هم گفت: این اداره متولی برنامه‌های آموزش ضمن خدمت کارکنان سازمان و افزایش سطح اطلاعات آنها درباره مسائل بین‌المللی، آموزش رایزنان فرهنگی پیش از اعزام به ماموریت‌هایشان و آموزش زبان‌های خارجی به ویژه زبان‌های نادر است.

کد مطلب 1272349

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها