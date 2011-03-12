رئیس اداره آموزش سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی منصوب شد

محمدرضا دهشیری معاون پژوهشی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: با توجه به برنامه‌های آتی سازمان برای ارتقای سطح علمی کارکنانش سعیدعلی اوسطی به عنوان رئیس اداره آموزش این سازمان منصوب شد.

وی افزود: پیش از این اداره آموزش زیر نظر معاونت اداری و مالی سازمان بود ولی با توجه به هدف‌گذاری‌های جدید سازمان برای محقق کردن برنامه‌های علمی خود، بخش محتوایی این اداره به معاونت پژوهشی سازمان واگذار شد و این انتصاب هم در همین راستا صورت گرفته است.

دهشیری درباره فعالیت‌های اداره مذکور هم گفت: این اداره متولی برنامه‌های آموزش ضمن خدمت کارکنان سازمان و افزایش سطح اطلاعات آنها درباره مسائل بین‌المللی، آموزش رایزنان فرهنگی پیش از اعزام به ماموریت‌هایشان و آموزش زبان‌های خارجی به ویژه زبان‌های نادر است.