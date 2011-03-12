همکاری اوقاف و صدا و سیمای مرکز همدان برای ترویج فرهنگ وقف

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، حجت‌الاسلام محمد صالحی در این خصوص اظهار داشت: به منظور ترویج سنت حسنه وقف و آشنایی تمامی اقشار جامعه با این سنت نبوی و علوی در استان همدان تفاهم‌نامه‌ای بین این اداره کل و صدا و سیمای مرکز همدان به امضا رسیده است.

وی افزود: این تفاهم نامه برای پیشبرد اهداف عالی اوقاف و امور خیریه در استان با صدا و سیمای مرکز همدان تنظیم شده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان همدان گفت: این تفاهم‌نامه جهشی مؤثر در راستای ترویج سنت حسنه وقف است که در همین راستا ساخت برنامه‌های متنوع رادیویی و تلویزیونی در باب وقف مد نظر قرار گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: در راستای اشاعه فرهنگ غنی وقف ساخت برنامه رادیویی "صدای وقف " و برنامه تلویزیونی "سیمای وقف" با حضور کارشناسان و اساتید دانشگاهی و حوزوی، ساخت سه قطعه انیمیشن و شش فیلم مستند کوتاه پیش‌بینی شده است.

حجت الاسلام صالحی خاطرنشان کرد: هدف از اجرای برنامه‌هایی در ارتباط با امر وقف این است که وقف را دغدغه مردم استان و جامعه کنیم تا به این واسطه با احکام شرعی و قانونی وقف آشنا شوند و با رعایت حق و حقوق موقوفات ما را در انجام نیات واقفان و احیای موقوفات استان یاری کنند.