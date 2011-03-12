فیلمبرداری "راه نجات" در لبنان ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلمبرداری فیلم سینمایی "راه نجات" به کارگردانی راما قویدل و تهیه‌کنندگی سعید سعدی در جنوب لبنان ادامه دارد. تاکنون بازیگران اصلی فیلم جلوی دوربین رفته‌اند.

"راه نجات" اولین فیلم سینمایی امیر قویدل است که داستان مها پرستار و مربی مهربان پروشگاه بهشت را در غزه روایت می‌کند. در اثر حادثه‌‌ای او حافظه اش را از دست می‌دهد و در بازگشت به پرورشگاه دیگر بچه‌ها را نمی‌شناسد و ...

فیلمنامه این فیلم را فاطمه میرغیاثی نوشته و قویدل علاوه بر کارگردانی، بازنویسی نهایی آن را انجام داده است. تمام سکانس‌های "راه نجات" در لبنان و در جنوب این کشور فیلمبرداری می‌شوند. فیلمبرداری تا نیمه فروردین در لبنان ادامه دارد.

بازیگران نقش‌های این فیلم هم از میان بازیگران شاخص عرب انتخاب شده‌اند. در"راه نجات" سه نقش اصلی یعنی نبیله ( امانه والی)، مها (نادین سلامه) و مالک (وسیم وحبی) را بازیگران سوریه و نقش‌ بچه‌های پرورشگاه را تعدادی از بازیگران کودک لبنانی بازی می‌کنند.