غلامعلی طاهری، نقاش و مشاور مرکز هنرهای تجسمی در مورد برگزاری این نمایشگاه به خبرنگار مهر گفت: به دلیل فرهنگ مشترک میان ایران و تاجیکستان هر سال مراسم نوروز در این کشور برگزار می‌شود و امسال هم مسئولان تاجیک از من برای برگزاری نمایشگاه دعوت کردند.

وی در مورد آثاری که قرار است به معرض دید عموم بگذارد، ابراز کرد: 15 تابلوی نقاشی به نمایش گذاشته می‌شود که تعدادی از آنها رئال (واقعی) و تصویری از زن‌های محلی ایران هستند که فرهنگ قومیت‌های مختلف را نشان می‌دهند. چند تابلوی موضوعی در زمنیه نوروز و دو نقاشی آبستره هم دارم. تکنیک همه این آثار رنگ و روغن هستند.

این نمایشگاه "نوروز ایرانی" نام دارد که از چهارم تا پایان فروردین در دوشنبه، پایتخت تاجیکستان برپا می‌شود. طاهری متولد 1335 در تهران و فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد از دانشگاه تهران است.

وی علاوه ‌بر تدریس در دانشگاه، سرپرست موزه هنرهای معاصر در سال 64 و 65 بوده است و اجرای 290 برنامه آموزش نقاشی در سیمای جمهوری اسلامی ایران، برپایی پنج نمایشگاه انفرادی، شرکت در بیش از 60 نمایشگاه گروهی در داخل و خارج کشور، دریافت تندیس ملی ایثار و لوح ارج نامه ریاست جمهوری در سال 87 را در کارنامه خود دارد.