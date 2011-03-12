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۲۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۰۳

نمایش نقاشی‌های غلامعلی طاهری در تاجیکستان

نمایش نقاشی‌های غلامعلی طاهری در تاجیکستان

آثار غلامعلی طاهری به دعوت مسئولان کشور تاجیکستان به مناسبت نوروز در پایتخت این کشور به نمایش گذاشته می‌شود.

غلامعلی طاهری، نقاش و مشاور مرکز هنرهای تجسمی در مورد برگزاری این نمایشگاه به خبرنگار مهر گفت: به دلیل فرهنگ مشترک میان ایران و تاجیکستان هر سال مراسم نوروز در این کشور برگزار می‌شود و امسال هم مسئولان تاجیک از من برای برگزاری نمایشگاه دعوت کردند.

وی در مورد آثاری که قرار است به معرض دید عموم بگذارد، ابراز کرد: 15 تابلوی نقاشی به نمایش گذاشته می‌شود که تعدادی از آنها رئال (واقعی) و تصویری از زن‌های محلی ایران هستند که فرهنگ قومیت‌های مختلف را نشان می‌دهند. چند تابلوی موضوعی در زمنیه نوروز و دو نقاشی آبستره هم دارم. تکنیک همه این آثار رنگ و روغن هستند.

این نمایشگاه "نوروز ایرانی" نام دارد که از چهارم تا پایان فروردین در دوشنبه، پایتخت تاجیکستان برپا می‌شود. طاهری متولد 1335 در تهران و فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد از دانشگاه تهران است.

وی علاوه ‌بر تدریس در دانشگاه، سرپرست موزه هنرهای معاصر در سال 64 و 65 بوده است و اجرای 290 برنامه آموزش نقاشی در سیمای جمهوری اسلامی ایران، برپایی پنج نمایشگاه انفرادی، شرکت در بیش از 60 نمایشگاه گروهی در داخل و خارج کشور، دریافت تندیس ملی ایثار و لوح ارج نامه ریاست جمهوری در سال 87 را در کارنامه خود دارد.

کد مطلب 1272356

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