تهران قهرمان شنای پیشکسوتان ایران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات شنای قهرمانی پیشکسوتان کشور که از روز پنج شنبه در استخر آزادی آغاز شده بود روز جمعه با قهرمانی تیم تهران به پایان رسید. نتایج کامل مواد رقابتی انفرادی این دوره از رقابت ها به شرح زیر است:

* 100 متر کرال پشت (رده سنی 25 تا 29 سال)

1- مهدی صفار با رکورد یک دقیقه و 12 ثانیه و 89 صدم ثانیه از استان گیلان

2- ایلخان نوری با رکورد یک دقیقه و 13 ثانیه و 58 صدم ثانیه از استان البرز

3- امید زهرایی با رکورد یک دقیقه و 13 ثانیه و 89 صدم ثانیه از استان قزوین



* 50 متر آزاد (رده سن30 تا 34 سال)

1- امیرحسین زهرایی با رکورد 27 ثانیه و 83 صدم ثانیه از استان البرز

2- ابراهیم عزیزی با رکورد 28 ثانیه و 40 صدم ثانیه از استان گیلان

3- فرشید پرداختی با رکورد 29 ثانیه و 34 صدم ثانیه از استان تهران



* 100 متر قورباغه ( رده سنی 35 تا 39 سال)

1- امیر همراهی با رکورد یک دقیقه و 29 ثانیه و 90 صدم ثانیه از توابع تهران

2- علیرضا فروغی با رکورد یک دقیقه و 30 ثانیه و 32 صدم ثانیه از استان تهران

3- سید سعید حسینی با رکورد یک دقیقه و 34 ثانیه و 10 صدم ثانیه از استان فارس



* 100 متر آزاد با رکورد(رده سنی 40 تا 44 سال)

1- حامد آراسته با رکورد یک دقیقه و 41 صدم ثانیه از استان تهران

2- علی نذیری با رکورد یک دقیقه و 9 ثانیه و 41 صدم ثانیه از استان البرز

3- اسماعیل اسفندی با رکورد یک دقیقه و 10 ثاینه و 48 صدم از استان فارس



* 100 متر قورباغه (رده سنی 45 تا 49 سال)

1- رضا خانبانان با رکورد یک دقیقه و 29 ثانیه و 23 صدم ثانیه از استان تهران

2- فرید حاجی زاده با رکورد یک دقیقه و 30 ثانیه و 75 صدم ثانیه از استان گیلان

3- احمد نوروزی با رکورد یک دقیقه و 31 ثانیه و 13 صدم ثانیه از توابع تهران



* 50 متر کرال پشت ( رده سنی 50 تا 54 سال)

1- حسن رحمانی با رکورد 40 ثانیه و 77 صدم ثانیه از استان تهران

2- جمشید جلالی با رکورد 41 ثانیه و 83 صدم ثانیه از استان کرمانشاه

3- حبیب ناصری با رکورد 43 ثانیه و 31 صدم ثانیه از استان فارس



* 100 متر آزاد (رده سنی 55 تا 59 سال)

1- بهنام صادقی نژاد با رکورد یک دقیقه و 16 ثانیه و 33 صدم ثانیه از استان تهران

2- محسن متقی با رکورد یک دقیقه و 16 ثانیه و 97 صدم ثانیه از توابع تهران

3- حمید سالاری با رکورد یک دقیقه و 20 ثانیه و 12 صدم ثانیه از استان لرستان



* 50 متر قورباغه ( رده سنی 60 تا 64 سال)

1- عباس نهاوندی با رکورد 44 ثانیه و 42 صدم ثانیه از استان گلستان

2- مهدی وکیل زاده با رکورد 45 ثانیه و 78 صدم ثانیه از استان اصفهان

3- عظیم رحیمی با رکورد 46 ثانیه و 61 صدم ثانیه از استان البرز



* 50 متر قورباغه (رده سنی 70 تا 74 سال)

1- محمد نوروزی با رکورد 55 ثانیه و 23 صدم ثانیه از استان تهران

2- رضا آذرخویش با رکورد 58 ثانیه و 70 صدم ثانیه از توابع تهران

3- علی عرب شریفی با رکورد 58 ثانیه و 87 صدم ثانیه از استان اصفهان



* 50 متر کرال پشت (رده سنی 75 سال به بالا )

1- حسین انبیایی با رکورد 52 ثانیه و 71 صدم ثانیه از استان آذر بایجان شرقی

2- سید رضا میر معزی با رکورد یک دقیقه و 9 ثانیه و 98 صدم ثانیه از استان قزوین

3- محمد برجسته با رکورد یک دقیقه و 26 ثانیه و 67 صدم ثانیه از توابع تهران



* 50×4 متر مختلط تیمی (مجموع 140 سال به بالا)

1- تیم البرز با رکورد 2 دقیقه و 13 ثانیه و 31 صدم ثانیه

2- تیم قزوین با رکورد 2 دقیقه و 14 ثانیه و 46 صدم ثانیه

3- توابع تهران با رکورد 2 دقیقه و 16 ثانیه 80 صدم ثانیه



* نتایج تیمی نهایی

1- استان تهران با 321 امتیاز

2- استان البرز با 194 امتیاز

3- استان قزوین با 188 امتیاز

4- استان گیلان با 184 امتیاز

5- استان اصفهان با 181 امتیاز