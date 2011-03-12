دومین نشست دوستداران میراث فرهنگی کشور برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست کارگاه های آموزشی با ارائه موضوع بافت تاریخی شیراز و سخنرانی درباره ثبت میراث معنوی ادامه پیدا کرد. همچنین نماینده انجمن ها با ارائه نقطه نظرات به پیشبرد و حل مشکلات انجمنها پرداختند.

در این نشست قرار شد تا در اردیبهشت سال آینده با معرفی هفت نفر از اعضای اصلی، مجمع عمومی اعضا شورای هماهنگی دوستداران میراث فرهنگی تشکیل شود.

امین طباطبایی به عنوان میزبان برگزاری این برنامه و نماینده انجمن دوستداران میراث فرهنگی شیراز با بیان این مطلب که انجمنها باید از ساختار و مفاهیم مشترک برخوردار باشند گفت: انجمن با استحکام بخشی به ساختار باید هرچه بیشتر درجهت اهداف کوتاه مدتٰ میان مدت و بلند مدت حرکت کنند. به طوری که هیچ وقفه ای در ادامه و روند آنها ایجاد نشود. چرا که آنها همانند سلول اجتماعی یک خانواده هستند که کارکرد خود را دارند و مکانیزم کارکردی آنها گذاشتن زمان کافی و مسئولیت پذیری است.

وی با تاکید براینکه استانهای همجوار باید مبادله اطلاعات داشته باشند ادامه داد: می توانیم به صورت منطقه ای نیز فعالیت کنیم. استانهای همجوار ملزم به تبادل اطلاعات بایکدیگر هستند چرا که شرایط امروز یک شرایط واقعی است و اگر مشخص شود که ساختار و برنامه ای نبوده نشاندهنده غیرواقعی بودن فعالیتها است.

ثبت جشنهای ایرانی و میراث معنوی به صورت جامع بررسی نشد

شاهین سپنتا نیز از فعالان میراث فرهنگی استان اصفهان در ادامه افزود: درنشست قبلی که در یزد برگزار شد دو موضوع تشکیل شورای هماهنگی تشکلها و دوستداران میراث فرهنگی و طبیعی و پیگیری موضوع ثبت جشنهای ایرانی و میراث معنوی را پیگیری کردیم. اما این دو موضوع در آن نشست به صورت جامع بحث و بررسی نشد.

وی افزود: این نشست فرصت بسیار مناسبی بود تا دیدگاه هایمان را درباره ثبت جشنهای ایرانی به هم نزدیک کنیم اما هیچ فرصتی دراختیار ما قرار نگرفت تا دیدگاههای مختلف مطرح شود و زمینه ثبت ملی را فراهم کنیم. همچنین برنامه های جنبی نشست از جمله کارگاههای آموزشی که موضوعات تازه ای دربرداشت نقاط قوت محسوب می شد اما همین امر باعث شد که ما را از هدف اصلی دور کند.

مجتبی گهستونی دبیر انجمن تاریانا خوزستان نیز با اشاره به اینکه چارت اساسنامه هنوز شکل منسجمی نگرفته افزود: اساسنامه باید طی چندین جلسه بررسی به رای گذاشته شود و دغدغه های بزرگتر نیز دیده شود.

شورای هماهنگی متشکل از نیروهای ستادی شکل بگیرد

بابک مغازه ای دبیر انجمن ایرانشناسی کهن دژ در استان همدان درباره ارتباط تشکل ها و همراهی و هم افزایی نهادهای مدنی با یکدیگر به منظور ارتقا توان کمی و کیفی این نهادها گفت: اگر بخواهیم شورای تشکل های قوی و تاثیر گذاری داشته باشیم باید دارای فعالان مدنی و سازمان های غیردولتی حرفه ای باشیم که زمان و توان بیشتری را به منظور پیشبرد و تخصصی شدن فعالیت ها اختصاص دهند.

وی با بیان اینکه هدف انجمن تنها تصویب آیین نامه نیست گفت: این نقطه تلاقی وسیله و ابرازی است که اعضای انجمن ها به یک کنش مشترک برسند و در وهله اول یک فعال مدنی باشند.

وی افزود: بهترین پیشنهاد اینست که یک شورای هماهنگی مشتمل بر نیروهای ستادی که تعداد آنها بیش از هفت نفر باشد شکل بگیرد و جلسات آن نیز ادامه پیدا کند.

این نشست در روزهای 19 و 20 اسفند در شهر شیراز به همت انجمن دوستداران میراث فرهنگی فارس، خانه فرهنگ جاودان، انجمن دوستداران حافظ، انجمن ایران شناسی عصر باستان و کانون معماران ایران در شیراز برگزار شد و در بیانیه پایانی دومین نشست تشکلهای غیر دولتی دوستدار میراث فرهنگی و طبیعی کشور ضمن تجلیل از یاد و خاطره استاد ایرج افشار، استاد محمد مهریار، دکتر محمود روح الامینی و استاد سیف الله کامبخش فرد، تاکید شد.

همچنین این انجمنها با صدور بیانیه جداگانه‌ای بر ضرورت حفظ بافت تاریخی شهر شیراز و جلوگیری از تخریب بافت به بهانه توسعه و نوسازی بافت فرسوده از طرف نهادهای دولتی تاکید کرده و حفظ بافت تاریخی و میراث فرهنگی سایر مناطق کشور به ویژه در استانهای اصفهان، خوزستان، کرمان، همدان، یزد، مازنداران و تهران و نیز شهرهای تبریز و گرگان را خواستار شدند.