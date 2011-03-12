مهارت مطالعه جوانان اماراتی نزول کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت نشنال، بسیاری از معلمان مدارس دولتی امارات که در جهت ترغیب دانش‌آموزان برای مطالعه تلاش می‌کنند ، معتقدند که بیشترین بهانه جوانان برای کتاب نخواندن، نداشتن وقت است چنانچه اسما هومیدان معلم‌ انگلیسی مدرسه الدهیت اظهار می‌کند: از کلاس 60 نفری من تنها یک دختر از مطالعه لذت می‌برد.

آمارهای سازمان ملل متحد در سال 2008 نشان می‌دهد که در کشورهای عرب خاور میانه، سرانه مطالعه ادبیات 4 صفحه در سال است در حالی که در آمریکا 11 کتاب و در انگلستان به طور متوسط 8 کتاب است. همچنین نتایج بررسی برنامه ارزیابی بین‌المللی دانش‌آموزان (پیزا) در سال 2010 نشان می‌دهد که کشور امارات در رتبه 42 از 65 کشور بررسی شده از نظر سواد مطالعه قرار دارد.

جلال عبدالرحمان صالح معلمی در دوبی عنوان می‌کند: زمانی که باید صرف خواندن شود در سایتهای شبکه‌های اجتماعی و بازیهای کامپیوتری صرف می‌شود.

وی ادامه می‌دهد: کم شدن علاقه دانش‌آموزان به مطالعه به دلیل تکنولوژی است به نحوی که آنها دیدن سایتهای اینترنتی را به کتاب خواندن ترجیح می‌دهد.

صالح ادامه می‌دهد: خانه‌ها معمولا فاقد فرهنگ مطالعه‌اند و اکثر والدین خود اهل مطالعه نیستند و فرزندانشان را هم به این کار تشویق نمی‌کنند.

زین‌الجبری یکی از دست‌اندرکاران توزیع کتاب در دبی نیز می‌گوید: یکی از چالشهای دانش‌آموزان عرب، عادت به استفاده از گفتار محاوره در نوشته‌هایشان است و به همین دلیل به سختی می‌توانند یک کتاب به زبان کلاسیک عربی را درک کنند که این امر موجب از دست دادن علاقه‌شان به مطالعه می‌شود.

وی نقش پدر و مادرها را در رفع این مشکلات موثر می‌داند و عنوان می‌کند: عشق به مطالعه چیزی است که باید در سنین پایین ایجاد شود و برای این کار والدین باید کتاب را همانند اسباب‌بازی در اختیار آنها بگذارند.

در سالهای اخیر تلاشهایی برای بهبود وضعیت مطالعه برای دانش‌آموزان و جوانان این کشور انجام گرفته است از جمله این اقدامات می‌توان به پروژه‌های کتابخوانی و تولید محتوای مناسب و بومی اشاره کرد.

قیس صدقی نویسنده اماراتی و برنده جایزه کتاب شیخ زاید که آثارش با الهام از داستانهای عامیانه سنتی مورد توجه عموم قرار گرفته است می‌گوید: ملموس بودن محتوای اثر یک مساله مهمی است؛ هر چه درونمایه داستان با محیط زندگی خواننده مطابقت بیشتری داشته باشد آن را راحت‌تر می‌خواند.

نویسنده داستان "حلقه طلا" می‌افزاید: اگر کودکان و نوجوانان در وقت خواندن با چیزهای نا آشنا و نامفهوم مواجه شوند به طور طبیعی آن را پس می‌زنند لذا برای این که انگیزه بیشتری برای مطالعه در آنها ایجاد کنیم باید تولید کتابهایی مطابق به فضای مانوش آنها را گسترش دهیم.

به نظر می‌رسد کشور امارات در سالهای اخیر در کنار رشد اقتصادی‌ خود در صدد بهبود شرایط فرهنگی خود نیز هست؛ برگزاری نمایشگاه کتاب، جوایز ادبی و تلاش برای بهبود و ارتقای سطح مطالعه عمومی از جمله این فعالیتهاست.

