به گزارش خبرنگار مهر، هومن افاضلی پس از دیدار برگشت تیم فوتبال امید در بیشکک مقابل قرقیزستان تصمیم خود را به اعضای کادر فنی و بازیکنان تیم امید اعلام کرد. وی 30 بهمن ماه گذشته از سوی کمیته فنی فدراسیون فوتبال و بصورت موقت و تا زمان انتخاب سرمربی جدید به عنوان سرمربی تیم امید انتخاب شده بود.

گفته می شود برخی مشکلات و اختلافات داخلی باعث کناره گیری پیش از موعد افاضلی از هدایت تیم فوتبال امید شده است. هادی طباطبایی مربی دروازه بان های تیم فوتبال امید خبر کناره گیری افاضلی از این تیم را تایید کرد و گفت: وی پس از کنفرانس خبری دیدار ایران و قرقیزستان تصمیم خود را به اعضای فنی اعلام کرد.



وی افزود: آقای افاضلی دلیلی برای این تصمیم خود عنوان نکرد.

هومن افاضلی ابتدا به عنوان "تیم جمع کن" هدایت ملی پوشان امید را برعهده گرفت و سپس کمیته فنی بدون آنکه حکمی به وی بدهد او را سرمربی موقت کرد و در نهایت هم وی بدون اینکه استعفای کتبی بدهد از سرمربیگری تیم فوتبال امید کناره گیری کرد!

تیم فوتبال امید کشورمان خود را برای حضور در مرحله دوم مسابقات مقدماتی المپیک لندن که خرداد ماه سال آینده برگزار خواهد شد ، آماده می کند. این تیم در دو بازی رفت و برگشت با نتیجه یک بر صفر قرقیزستان را شکست داد و راهی مرحله بعد شد.