"نامه دولت اسلامی" منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر،در این فصلنامه 13 مقاله در حوزه فرهنگ و سیاست، تاریخ و معرفی اسناد آمده است .

در بخش اول مقاله‌ها شامل "درآمدی بر اندیشه‌های اصولی و تاریخ ساز امام خمینی (ره)"، "بایسته‌های دولت اسلامی"، "درآمدی بر جایگاه عدالت در دولت دینی"، "بررسی کنش فرهنگی و سیاسی طبقه متوسطه جدید در انتخابات دهم ریاست جمهوری"، "مفهوم و ماهیت الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت"، "مولفه‌های کارآمدی دولت اسلامی از دیدگاه امام خمینی(ره)" و"پیشرفتهای فضایی و نقش آن در ارتقای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران" سرفصل‌ةای آن است.

در بخش تاریخ این فصلنامه نیز "تلاش مشترک انگلستان و روسیه برای جدایی قفقاز از ایران"، "مفهوم توسعه در برنامه‌های عمرانی ایران (1357ـ 1327)"، "نقش آشکار و پنهان انگلستان در تقسیم و تجزیه ایران"، "ردپای انگلیس در اشغال سرزمین‌های قفقازی ایران" و "مبارزات قشقاییها با انگلیسیها در جنگ جهانی اول" و "بازتابهای داخلی پیمان اتحاد ایران با متفقین" آمده است.

در بخشی از مقاله در آمدی بر اندیشه‌های اصولی و تاریخ ساز امام خمینی(ره) آمده: "مشخصاً، دلایل اقامه شده برای نفی قانون و اجرایی کردن حجاب اسلامی در دانشگاه‌ها فاقد استحکام منطقی لازم بوده و می‌توان در برابر آنها به دلایلی از قبیل ارجحیت نفاق اجتماعی بر فشار معکوس، مهیا ساختن بستر تکوین و رشد آموزه‌های اسلامی به مثابه فلسفه و رسالت حکومت اسلامی، تأثیر قانون بر فرهنگ، رابطه پوشش و فرهنگ، عینیت شروط و مقدمات ایمان با فرآیند آن، ضرورت‌ گذار غریزه به فطرت و ... تمسک جست و همچنان بر ایده قانونی و اجرایی کردن حجاب اسلامی تأکید ورزید."

شماره هفتم و هشتم فصلنامه تخصصی "نامه دولت اسلامی" به صاحب امتیازی مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری و مدیر مسئولی حجت الاسلام و المسلمین حیدر مصلحی در 308 صفحه با قیمت 3000 منتشر شده است.