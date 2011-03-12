شهرداری مشهد عنوان "شهرداری برتر" را کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر در مشهد، این همایش که با حضور مسئولان کشوری، سازمان شهرداری های کشور و تعدادی از شهرداران کلان شهرها برگزارشد، شهرداری پایتخت معنوی ایران به دلیل اقدامات ارزنده ای که در حوزه فرهنگ سازی عمومی انجام داد به این رتبه دست یافت.

شهردار مشهد، در این همایش ضمن مثبت خواندن این اقدام در توسعه شهرداری های الکترونیک و بستر سازی های مناسب جهت اجرای دولت الکترونیک، افزود: دست یافتن به شهر الکترونیک از قبیل آموزش های فراگیر، ارائه خدمات ارزان تر به شهروندان، کاهش چشمگیر سفر های درون و برون شهری همانند کاهش ترافیک، آلودگی صوتی و محیط زیستی از اقدامات این سیستم آموزشی در سطح فراگیر و گسترده برای مدیریت شهری است.

سید محمد پژمان، همچنین صرفه جویی در وقت و هزینه شهروندان، شفاف سازی امور و کاهش فساد اداری، هزینه های دولتی، افزایش سرعت انجام کارها، بالاتر رفتن کارایی کارکنان و سازمانها و پایین بودن هزینه های آموزش شهری را از دیگر برنامه های این طرح اعلام کرد.

