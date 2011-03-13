تشریح فعالیت صندوق ضمانت تعاون در همایش سرمایه گذاری

علی رضا موتمنی در گفتگو با مهر در حاشیه همایش معرفی فرصتهای سرمایه گذاری ایتالیا و اسپانیا در ایران در خصوص مذاکرات صورت گرفته با سرمایه گذاران ایتالیایی گفت: موضوع چگونگی استفاده از خدمات صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون در همایشهای مذکور در کشورهای اسپانیا و ایتالیا در جلسه ای که به همین منظور با همکاری اتاقهای بازرگانی شهرهای مادرید، میلان و رم تشکیل شده بود، به سرمایه گذاران دو کشور توضیح داده شد.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون افزود: این صندوق سرمایه گذارانی را که با شرکتهای تعاونی شرکت سرمایه گذاری مشترک تشکیل دهند را حمایت می کند و ضمانتهای لازم را به منظور حمایت در زمینه های مختلف صادر می نماید.

وی افزود: این حمایتها به نحوی است که طرف خارجی اطمینان لازم را در مورد ایجاد و توسعه سرمایه گذاری خود با بخش تعاون و شرکتهای تعاونی کسب نموده و تمایل بیشتری درباره سرمایه گذاری در بخش تعاون بوجود آید.

موتمنی ادامه داد: بر همین اساس مشکلات مربوط به چند شرکت ایتالیایی که با طرفهای خود در ایران خواهان توسعه روابط بودند بررسی و مقرر شد که طرف ایرانی با حضور در دفتر صندوق مقدمات لازم را برای استفاده از امکانات صندوق فراهم کند.

وی خاطرنشان کرد: در این همایش نسبت به معرفی بخش تعاون، اهمیت این بخش در اقتصاد ملی و تمایل و حساسیت بسیار زیاد دولت برای توسعه سهم بخش تعاون به 25 درصد توضیحاتی ارائه شد.

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون عنوان کرد: این صندوق به عنوان یک نهادی که نقش بیمه اعتباری را ایفا می کند، می تواند بعنوان یک ابزار مترقی در زمینه توسعه بخش تعاون نقش آفرینی داشته باشد، به طوریکه برخی از کشورها از این صندوقها به عنوان صندوق های معجزه گر یاد می کنند.

وی یادآور شد: صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون در مرداد ماه امسال با سرمایه اولیه 1200 میلیارد ریال به منظور حمایت از تعاونی ها برای توسعه و گسترش آنها و نیز توانمند نمودن آنها در جهت رقابت تشکیل شده است.