حجت الاسلام محمد حسین شریفی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با اشاره به جرایم زندانیان در زندانهای کشور گفت: متأسفانه بیش از 50 درصد زندانیان کشور جرمشان در ارتباط با مواد مخدر است یعنی به نوعی با نگهداری، حمل و نقل، خرید و فروش یا توزیع این مواد در ارتباط هستند.



وی خاطرنشان کرد: ولی موضوع تأسف‌بار‌تر آن است که اغلب زندانیانی که قبل از زندان تجربه مصرف مواد مخدر را نداشته‌اند در زندان به مصرف مواد مخدر آلوده می‌شوند.



شریفی‌نیا با انتقاد از وضعیت زندانهای کشور گفت: متأسفانه در حال حاضر زندانها به جای اینکه محلی برای تأدیب و اصلاح رفتار بزهکاران باشد به مکانی برای آموزش بزهکاری و گسترش اعتیاد و ایدز شده است و فرد با یک بزه می‌آید و با چند بزه از زندان خارج می‌شود یا اغلب افراد غیرمعتاد، معتاد از زندان خارج می‌شوند.



زندان مکانی سخت و پر از فشارهای عاطفی و روانی



وی به علل ناکارآمدی زندانهای کشور در اصلاح رفتار زندانیان اشاره کرد و گفت: دلیل این امر آن است که از یکسو زندان مکانی بسیار سخت و پر از فشارهای عاطفی و روانی است و از سوی دیگر اغلب زندانیان عادی اشخاص ضعیف‌النفس و مشکل‌دار هستند در نتیجه وقتی فشار‌ها از حد بگذرد از هر راهی که بتوانند مواد را به‌دست می‌آورند تا برای لحظاتی هم که شده بدبختی‌ها و مشکلاتشان را فراموش کنند.



مواد مخدر به شیوه‌های مختلف وارد زندانها می‌شود



عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه خاطرنشان کرد: به همین جهت با وجود بازرسیها و حفاظتهای دقیقی که در زندان وجود دارد و همچنین مخاطرات فراوان ورود مواد به زندان بازهم با شیوه‌های مختلف در دسترس افراد قرار می‌گیرد.



وی در ادامه به معضل اعتیاد و رابطه آن با دیگر آسیبهای اجتماعی اشاره کرد و گفت: هر چند معمولاً گفته می‌شود که اعتیاد عامل اصلی سایر آسیبهای اجتماعی است اما حقیقت آن است که بین این دو مسئله رابطه تعاملی و دوسویه وجود دارد چون اصولاً همه پدیده‌های انسانی، پدیده‌های چند عاملی، متعامل و درهم تنیده‌اند و اغلب هر کدام باعث افزایش یا کاهش دیگری می‌شوند.



شریفی نیا اضافه کرد: همانطور که اعتیاد انبوهی از آسیبهای جسمی، روانی، عاطفی، اخلاقی و اجتماعی را به دنبال دارد خودش هم زاییده یکسری از مشکلات اجتماعی، عاطفی و اخلاقی است.



وی تصریح کرد: البته در یک جمع‌بندی کلی می‌توان گفت اموری مثل بیکاری، عدم ارضاء منطقی و مناسب نیاز‌های طبیعی و گسترش بحرانهای اجتماعی، اقتصادی و اخلاقی در شیوع مصرف مواد مخدر تأثیر زیادی دارند ولی خود مواد مخدر هم زاینده آسیبهای اجتماعی فراوانی نظیر اختلافات خانوادگی، طلاق، سرقت و دزدی، قاچاق، قتل و جرم و جنایت و انواع ناامنیهای اجتماعی است.



مبارزه منسجم راه رفع آسیبهای اجتماعی و اعتیاد



عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با اشاره به اینکه ما در این موضوع با یک چرخه معیوب مواجه هستیم اظهار داشت: در چرخه معیوب هر عامل باعث تقویت عوامل دیگر می‌شود و عملاً مبارزه با یک حلقه، بدون توجه به سایر حلقه‌ها کاری از پیش نمی‌برد و در این شرایط راه‌حل مسئله، مبارزه منسجم، یکپارچه و نظام‌دار با کل حلقه‌ها و درهم شکستن موازی حلقه‌های این چرخه است.



وی در پایان با بیان اینکه اصلیترین حلقه چرخه اعتیاد موضوع بیکاری است خاطرنشان کرد: ایجاد کار و اشتغال برای جوانان و جمعیت فعال کشور مؤثر‌ترین اقدام برای کاهش تقاضای مصرف مواد در کشور ماست.