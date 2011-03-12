خطر سازان چهارشنبه سوری تا 16 فروردین بازداشت می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، سردار خرم نیا پیش از ظهر شنبه در همایش فرماندهان پلیس استان در آستانه چهارشنبه آخر سال و تعطیلات نوروزی افزود: پلیس در جهت رفع نگرانی ها و برای پاسخ گویی به مطالبات مردم و حفظ حقوق شهروندی و برای اینکه شادی و نشاط واقعی بر جامعه حاکم شود با افرادی که بخواهند با ایجاد ناهنجاری سر و صدا و آزار و اذیت به هر نوعی برای شهروندان مزاحمت ایجاد کنند به صورت قانونی برخورد خواهد کرد.

خرم نیا ادامه داد: اگر این مزاحمت به وسیله خودرو انجام پذیرد خودروی متخلفان تا آخر تعطیلات توقیف شده و در پارکینگ نگهداری خواهد شد.

سردار خرم نیا با تشکر از زحمات یکساله کارکنان پلیس استان در برقراری نظم و امنیت گفت: همه ساله در این ایام که مردم آماده استفاده از بهار و نوروز و برنامه ریزی برای استرحت و تفریح و گردش می شوند اوج کار نیروی انتظامی شروع می شود و پلیس با تمام توان و امکانات برای تامین آسایش و رفاه شهروندان وارد عمل می شود.

وی گفت: چهار شنبه آخر سال به عنوان یک رسم دیرینه در کشورمان از دیرباز مورد توجه بوده خوشبختانه با فرهنگ سازی لازم از سوی رسانه ها و معاونت اجتماعی و همکاری بسیار خوب مردم باعث شده فضای چهارشنبه آخر سال از نشاط و طراوت برخوردار شده و حوادث و آسیب ها تا حد قابل قبولی کاهش یابد و ما مطمئنیم که امسال نیز مردم فهیم و شهروندان قانونمند بیشترین همکاری را با پلیس خواهند داشت.

سردار خرم نیا اعلام کرد: با همکاری مردم و ارائه اطلاعات از سوی آنان موفق به کشف بیش از چهار میلیون ماده محترقه در سطح استان شده ایم که 1.5 میلیون آن مربوط به کشفیات کلانشهر تبریز است.

رئیس پلیس استان همچنین گفت: ما به خانواده های عزیز اطمینان می دهیم که برای حفظ سلامتی آنان و پیش گیری از هرگونه حادثه دلخراش و تامین حقوق شهروندی پلیس به وظایف قانونی خود عمل خواهد کرد.