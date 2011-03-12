برخورد پلیس راه با بدحجابها/ کشته شدن روزانه53 نفر در نوروز89

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدرضا مهماندار روز شنبه در نشست خبری با اشاره به تمهیدات ویژه پلیس راه در طرح نوروزی گفت: ‌اولین هدف پلیس راه ارتقا انضباط ترافیکی در راههای کشور است زیرا این هدف مبنایی برای افزایش ایمنی راههای کشور است.

وی ادامه داد: همچنین کنترل استفاده از کمربند ایمنی،‌ کلاه ایمنی، سرعت و سبقت غیرمجاز و حرکات مخاطره‌آمیز از دیگر اقداماتی است که به منظور افزایش میزان انضباط ترافیکی انجام می‌شود.

رئیس پلیس راه کشور با اشاره به بحث توسعه تجهیزات الکترونیکی گفت: با گسترش راهها و افزایش هر ساله وسایل نقلیه و کاربران ترافیکی جدید خطر در راهها افزایش می‌یابد. بر همین اساس برای کنترل راهها باید از تجهیزات جدید استفاده کرد.

رئیس پلیس راه کشور افزود: نیروی انسانی نمی‌تواند در تمام شبانه روز در تمامی جاده‌ها حضور داشته باشد. بر همین اساس استفاده از تجهیزات به روز بسیار حائز اهمیت است که گسترش نصب GPS و دوربینهای کنترلی از جمله این اقدامات است.

تقویت ناوگان پلیس در سال 90

وی گفت: ارتقای توان عملیاتی پلیس از دیگر مواردی است که در سال 90 به شدت مورد توجه قرار می‌گیرد به نحوی که سال 90 سال تقویت ناوگان پلیس خواهد بود.

سرهنگ مهماندار افزود: با تقویت ناوگان پلیس و رسیدن به وضعیت مطلوب سعی می‌کنیم که توان فعالی در برخورد با متخلفان داشته باشیم.

کنترل محسوس و نامحسوس رفتار ماموران پلیس راه

وی با اشاره به استانداردسازی رفتار پلیس گفت: ماموران طی یک سال گذشته آموزشهای لازم را برای استانداردسازی رفتار و برخورد مناسب با مردم سپری کردند که این آموزشها در طول یک سال اثرگذار بوده است.

رئیس پلیس راه کشور افزود: در سال آینده رفتار کارکنان و ماموران پلیس راه به صورت محسوس و نامحسوس کنترل می‌شود.

کشته شدن روزانه 53 نفر در نوروز 89

وی گفت: در طرح نوروزی سال گذشته که از 25 اسفند 88 تا پایان 15 فروردین 89 اجرا شد، هزار و 46 نفر در راههای برون شهری بر اثر حوادث راندگی کشته شدند.

سرهنگ مهماندار گفت: همچنین 3 هزار و 690 نفر نیز بر اثر این سوانح مجروح شدند که بسیاری از این افراد با رعایت کمترین قوانین توانستند از بروز سوانح جلوگیری کنند.

وی افزود: به طور میانگین روزانه 53 نفر در تصادفات رانندگی طرح نوروزی سال گذشته کشته شدند.

توجه نکردن به جلو مهمترین علت وقوع تصادفات

رئیس پلیس راه کشور با اشاره به مهمترین علل وقوع تصادفات در طرح نوروزی سال گذشته گفت: توجه نکردن به جلو با 1/28 درصد، تخطی از سرعت مطمئنه با 14/27 درصد، انحراف به چپ با 20 درصد، رعایت نکردن حق تقدم با 6/14 درصد و سایر تخلفات با 9/9 درصد از جمله این علل بوده است.

پهن کردن حلقه تخلفات در نوروز

وی با اشاره به برنامه‌های سال جاری پلیس راه در ایام نوروز گفت: تمام اقدامات پلیس این است تکه با عده اندکی از مردم برخورد کند تا اکثریت مردم در آرامش از جاده‌ها استفاده کنند.

سرهنگ مهماندار افزود: هدف عمده امسال پلیس ایمنی سفر و سلامت هموطنان است و برای دستیابی به این هدف اقداماتی را نیز انجام می دهد و دلیل آن کنترل حلقه تخلفات و تنگ کردن آن برای متخلفان است.

وی تصریح کرد: در نوروز امسال به شدت با متخلفان و استفاده کنندگان از مواد مخدر، روانگردان و مشروبات برخورد می‌شود.

رئیس پلیس راه کشور گفت: برای برخورد با رانندگان متخلف تیمهایی در راهها مستقر می‌شود تا رانندگان پرخطر را کنترل کرده و از آنان تست سلامت بگیرند.

وی افزود: رانندگانی که در نوروز منجر به حادثه شوند و در بروز این حادثه مقصر باشند از لحاظ مصرف مواد تست شده و در صورت احراز استعمال مواد با آنان به شدت برخورد شده و به دستگاه قضائی معرفی می شوند.

سرهنگ مهماندار تصریح کرد:‌ همچنین در ایام نوروز امسال رانندگان حمل و نقل عمومی از لحاظ سلامت به شدت کنترل می‌شوند و در صورت برخورد با موارد مشکوک با خاطیان به شدت برخورد می‌شود.

وی اضافه کرد:‌ برای کنترل ناوگان حمل و نقل عمومی GPSمهمترین ابزار به شمار می‌رود زیرا این سیستم توانایی کنترل هرچه بیشتر رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی را فراهم می‌کند.

استفاده از بازرسان نامحسوس در ناوگان حمل و نقل عمومی

رئیس پلیس راه کشور گفت: در طرح نوروزی امسال برای کنترل ناوگان حمل و نقل عمومی از بازرسان نامحسوس استفاده می‌کنیم و این بازرسان با حضور در خودروهای حمل و نقل عمومی تخلفات آنان را به ثبت رسانده و در انتهای مسیر با آنمان برخورد می‌کند.

وی گفت: اگر در طول راه راننده خودروی عمومی مانند اتوبوس مرتکب تخلفات حادثه ساز شود بازرس نامحسوس در اولین پاسگاه پلیس جلوی حرکت خودرو را گرفته و با او برخورد می‌کند.

سرهنگ مهماندار گفت: اگر وسیله نقلیه عمومی دچار حادثه شود و در بررسیها مشخص شود که یکی از دلایل بروز حادثه قصور و کوتاهی شرکت اعزام کننده باشد حتماً با آن شرکت برخورد قانونی می‌شود.

حرکت مارپیچ خط قرمز پلیس در نوروز

وی افزود: در طرح نوروزی امسال پلیس به شدت با حرکات مارپیچ و اکروباتیک برخورد کرده و این تخلفات را جزء خط قرمزهای خود قرار می‌دهد.

رئیس پلیس راه کشور تصریح کرد: همچنین سرعت غیرمجاز و سرعتهایی که با نیت بر هم زدن نظم ترافیکی و ایجاد حادثه در آنها باشد مورد برخورد پلیس قرار می‌گیرد.

رسیدگی به شکایات مردم در پاسگاهها

وی اضافه کرد: در طرح نوروزی امسال پاسگاههای پلیس راه آمادگی دارند که به شکایات مردم نسبت به رفتارهای مخاطره آمیز سایر رانندگان رسیدگی کنند.

سرهنگ مهماندار با اشاره به اتوبوسهای راهیان نور گفت: طبق هماهنگیهای صورت گرفته کاروانها باید از اتوبوسهای استاندارد و مطمئن استفاده کنند. ولی در صورتی که کاروانهای شهرستانی به علت شرایط موجود مجبور به استفاده از اتوبوسهای غیراستاندارد شوند اتوبوس آنان در اولین پاسگاه متوقف شده و اتوبوس استاندارد جایگزین آن می‌شود.

شناسایی بیش از هزار نقطه حادثه خیز در کشور

وی گفت: پلیس راه با همکاری سازمان راهداری اقدام به شناسایی نقاط حادثه خیز در کشور کرده و با نصب تابلوهای هشدار دهنده مردم را به رعایت قوانین در این نقاط دعوت می‌کند.

رئیس پلیس راه کشور افزود: تا کنون بیش از هزار نقطه حادثه خیز در راههای کشور شناسایی داشته و پلیس نیز حضور پررنگ‌تری در ین مناطق خواهد داشت.

برخورد ماموران پلیس راه با بدحجابها

وی تصریح کرد: برخورد ماموران پلیس راه با بدحجابان در خودروها هر ساله در دستور کار بوده اما امسال با تاکید فرمانده نیروی انتظامی با دقت بیشتری انجام می‌شود.